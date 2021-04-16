Прививки от коронавируса в Челябинске: график вакцинации в торговых комплексах и МФЦ 10 и 11 апреля

Прививки от коронавируса делают бесплатно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области в выходные продолжат делать бесплатные прививки от COVID-19. Площадками для вакцинации станут ТРК крупных городов региона и даже МФЦ. Публикуем полный график, где и когда можно поставить прививку от коронавируса 10 и 11 апреля 2021 г.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой медики проведут общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию.

В ведомстве просят не забывать о масочном режиме и соблюдать социальную дистанцию.

— Записаться на вакцинацию также можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение, — напомнили в минздраве.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ЧЕЛЯБИСНСКОЙ ОБЛАСТИ

Челябинск

17 апреля:

ТК«Алмаз» (2 этаж), с 10:00 до 16:00;

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»), с 10:00 до 15:00;

ТРК «Горки» (2 этаж), с 10:00 до 16:00;

ТРК «Космос», с 12:00 до 16:00;

ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00;

ТРК «Куба», с 10:00 до 14:00;

ТК «КС», с 11:00 - 16:00

МФЦ (ул. Труда, 164), с 10:00 до 13:00

18 апреля:

ТК «Алмаз» (2 этаж), с 10:00 до 16:00;

ТРК «Космос», с 12:00 до 16:00;

ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00;

ТК «КС», с 11:00 до 16:00.

Копейск

17, 18 апреля: ТРК «Слава», с 10:00 до 15:00;

Миасс

17, 18 апреля: ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00;

Златоуст

17 апреля: ТРК «Тарелка», с 11:00 до 14:00;

Магнитогорск

16 апреля: ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж) с 11:00 до 15:00;

17 и 18 апреля:

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж), с 11:00 до 15:00;

ТРК «Континент» (3 этаж), с 11:00 до 15:00;

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж), с 11:00 до 15:00;

ТГ «Гранд-4» (павильон 211), с 11:00 до 15:00;

ТЦ «Тетрис», с 11:00 до 15:00.

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