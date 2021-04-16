«Для епархии это всегда потрясение»: священнослужители высказались о новом митрополите в Челябинской области

Алексий занимался миссионерской деятельностью, сотрудничал с МЧС и ФСИН. Фото: Tagileparhiya.ru
Священнослужители и верующие Челябинска обсуждают перевод теперь уже бывшего митрополита Григория на Кубань и назначение владыки 46-летнего Алексия (Владимира Орлова), который приедет сюда их Нижнего Тагила.
Батюшки опасаются говорить открыто, отмечая, что у них нет полномочий комментировать столь высокое назначение, но с радостью поделились мнением на условиях анонимности.
Священник одного из храмов отмечает: практика показывает, что каждый из поставленных митрополитов с усердием принимается за работу и, как правило, сохраняет уже сделанное до него. Чего-то негативного, по его мнению, случиться не может.
— Конечно, для епархии это всегда потрясение. Когда уже определен вектор развития, когда ты уже все знаешь, проще. А здесь необходимо внимательно прислушиваться к тому, что скажет новый правящий архиерей. Все зависит от него, что он выделит как приоритет. Я думаю, что будет все так же, будут строиться храмы, такой же будет миссионерская деятельность. Посмотрите, чем он ранее занимался: миссионерская деятельность, подготовка к крещению, МЧС, тюрьмы — не удивлюсь, если эти направления будут приоритетными, — рассказал собеседник КП-Челябинск.
Еще один батюшка вспоминает, как епархия отправляла его на обучение в Москву.
— Григорий прекраснейший митрополит был. На самом деле он любил челябинскую землю. И новый митрополит хороший придет, думаю, все в порядке будет. Григорий образованный, настоящий первосвятитель. При нем Кафедральный собор построили возле арены «Трактор», духовная жизнь как начала расцветать. Я бы не сказал, что для священнослужителей при нем были какие-то колоссальные изменения. Кто работает, кто трудится, кто занимается чем-то, тот и так [хорошо] живет, с божьей помощью. Очень большое внимание Григорий уделял социальному служению церкви, строительству храмов. Он очень выступал за межконфессиональный диалог, может, его поэтому на Кубань и отправили. Он и в Расуловских чтениях участвовал. Молодой, деятельный очень, — говорит священнослужитель.
Владыка Григорий на радио «Комсомольская правда».
Фото: Василий ВОРОНИН
Назначение обсуждают и в православных пабликах. Верующие челябинцы с благодарностью отзываются о митрополите Григории и не понимают, почему его так быстро передвинули в другой регион.
— Когда Григорий служил еще в Троицке, сколько сделал, обустроил, отремонтировал. Много хороших слов ему, батюшка, мы вас не забудем, — написала Елизавета.
— Владыка Григорий много сделал для Миасса, восстановил приход Александро-Невского храма... не словами о делах других, а своими делами заслужил уважение и добрую память всех верующих Челябинской митрополии. Многая и благая Лета, владыке! — пишет Владимир.
— Челябинск долго не задерживает Владык... Но ,Владыка Алексей очень добрый и чуткий пастырь, думаю вам повезло не меньше, — пишет Ксения.
— И зачем их перетасовывают постоянно? — задается вопросом Анастасия.
Напомним, что 15 апреля на заседании Священного синода русской православной церкви (РПЦ) было принято решение назначить митрополитом в Челябинской области епископа Алексий (Владимир Орлов). Он сменит владыку Григория, переведенного на Кубань.
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