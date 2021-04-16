Новый епископ Челябинской и Миасской епархии был назначен 15 апреля 2021 года. Фото: Tagileparhiya.ru

В Челябинской области назначен новый митрополит. Им стал 46-летний епископ Алексий (Владимир Орлов). Теперь он возглавит Челябинскую и Миасскую епархии и будет временно управлять Троицкой. Такое решение приняли накануне на заседании Священного синода русской православной церкви (РПЦ). Рассказываем, что известно о новом митрополите Челябинской области.

Преосвященному Алексию предстоит принять дела у бывшего владыки Григория. Недавно Челябинская епархия приняла на поруки монаха, который был уличен в блуде и пьянстве. И теперь митрополит должен лично контролировать, как перевоспитывается священнослужитель.

К слову, опыт в таких делах у Алексия тоже есть. Осенью прошлого года епископ съездил в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь в село Тарасково под Новоуральском. Туда ссылают на исправление нарушителей из церковной среды, в том числе пьющих. Епископ не афишировал свой визит и хотел лично разобраться, почему местный монах избил послушника.

Также новый митрополит очень серьезен в деньгах. Когда он прибыл на кафедру Нижнетагильской епархии, на первом же совете он поднял вопрос взносов. Это происходило в апреле-мае прошлого года в пандемию, когда епархиальные взносы сократили до 25%. Но Алексий настаивал, что в его епархии налог должны вносить в полном объеме.

Биографическая справка

Епископ Алексий уроженец Свердловской области. Он родился и воспитывался в семье рабочих в Нижнем Тагиле. Там же окончил среднюю школу.

Начал свой православный путь с Московской духовной семинарии. Во время обучения читал тексты Священного Писания и молитвы во время общественных богослужений в Покровском храме Мисковской духовной академии. Эксетрнатуру проходил в Санкт-Петербурге. В 2016 году Алексий окончил СПбДА. Спустя год защитил магистерскую диссертацию на тему «Опыт организации миссионерской деятельности в Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви».

Монашеский постриг Алексий принял в 1995 году. Фото: pravmir.ru

Монашеский постриг Алексий принял сразу после окончания семинарии в 1995 году. Он выбрал себе духовное имя в честь святителя Алексия, митрополита Московского.

Спустя год Алексий стал представителем Екатеринбургской епархии в Свердловском отделении Детского фонда Российской Федерации. И был духовным наставником в Пожарно-техническом училище МВД России в Екатеринбурге.

Исполнял обязанности настоятеля, а затем и возглавил Казанский мужской монастырь в Нижнем Тагиле. Читал молитвы в нескольких исправительных учреждениях и наставлял на путь истинный тех, кто сошел с него. Поддерживал и оберегал своей духовной силой спасателей МЧС.

Епископ Алексий - духовный наставник спасателей, врачей и заключенных. Фото: Tagileparhiya.ru

Он также был духовником Общества православных врачей имени святителя Луки при Казанском монастыре. И членом Епархиального совета Екатеринбургской епархии с 1998 по 2000 год.

В 2006-ом архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий возвел Алексия в сан игумена. Спустя 5 лет его назначили членом Епархиального совета, руководителем миссионерского отдела новообразованной Нижнетагильской епархии.

В 2018 году ему был присвоен сан архимандрита — один из высших в Русской православной церкви монашеский чин. Алексий получил его на Литургии в Храме на Крови в Екатеринбурге. В этом же году, лишь спустя две недели, в тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве его назначили епископом. Богослужения возглавлял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

15 апреля 2021 года епископ Алексий совершил свою последнюю литургию в прежней должности в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила. Фото: Tagileparhiya.ru

Алексий был наместником Казанского мужского монастыря в Нижнем Тагиле. Управлял Серовской, Нижнетагильской и Невьянской епархией. Имеет патриаршую грамоту, епархиальную медаль прав. Симеона Верхотурского I степени и патриарший знак «700-летие преподобного Сергия Радонежского».

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