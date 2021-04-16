Спорт во дворе: в Челябинске начались бесплатные летние тренировки с инструкторами (адреса)

В Челябинске инструкторы будут бесплатно заниматься со всеми желающими. Фото МБУ "Спортивный город".

Челябинцев пригласили на бесплатные летние тренировки. Почти полсотни инструкторов, тренировки с утра до вечера — футбол, общефизическая подготовка, скандинавская ходьба, единоборства, бег скейтбординг. Площадки открыты во всех семи районах города, включая занятия в парках, на стадионах и в скверах.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

— Мы уже на протяжении 10 лет работы открываем такие площадки в районах города. Начинали с нескольких спортивных объектов, сейчас их уже более сотни. Одних только хоккейных игровых кортов больше 80 и значительная часть из них была отремонтирована прошлым летом. И что самое главное, на таких площадках занятия ведут профессиональные инструкторы, — говорит директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов. — Расписание везде разное. Тренировки идут с утра до вечера. Приходить могут все желающие. Занятия бесплатные. Есть площадки и по месту жительства, спортивные залы, общественные пространства — стадион Колющенко, спортплощадки на Алом Поле и за памятником Курчатову, парк Тищенко, Сад Победы, Экопарк, Сквер Семейный и Калининский (на Университетской набережной).

ОТОРВАТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРА

Отметим, что занятия во дворах проводятся на хоккейных кортах, на уличных тренажерах. В парках и скверах практикуется скандинавская ходьба, бег, другие виды физической активности. Среди наставников есть бывшие профессиональные хоккеисты, мастера и кандидаты в мастера спорта, известные фитнес-инструкторы — действующие спортсмены топ-уровня, участники, призеры крупные всероссийских и международных турниров, спортивные судьи. Уровень их подготовки довольно высокий, у всех специальное физкультурное образование.

Кстати, на базе «Спортивного города» можно сдать и нормативы ГТО в своей возрастной группе.

Эркин Маматов справедливо отмечает, что такие занятия, особенно сейчас, когда не за горами летние каникулы дают возможность школьникам занять себя полезными делами, укрепить здоровье.

— Советую родителям, бабушкам, дедушкам оторвать детей от компьютерных игр, и отправить их на такие уличные тренировки. Можно и вместе ходить на занятия. Проверено, — человеку проще и легче заниматься в группе, — подчеркивает Эркин Маматов.

Эркин Маматов на радио "Комсомольская правда" (95,3 FM). Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЗА ГОД СОЗДАЛ ДВОРОВУЮ КОМАНДУ

Василий Мордвинов уже больше года работает в «Спортивном городе». Ведет занятия в Тракторозаводском районе (ул. Танкистов, 193 б). Сначала работал заливщиком льда на хоккейном корте, а после перешел на должность инструктора. Василий создал у себя во дворе хоккейную команду.

— У меня высшее образование в сфере физической культуры и это дает возможность работать инструктором в «Спортивном городе». Я сразу нацелился на то, чтобы собрать дворовую команду. Ходил по школам, детским садам, размещал объявления, разговаривал с педагогами, с родителями, приглашал детей на уличные тренировки, — рассказывает Василий Мордвинов. — В итоге набралась целая дружина. Летом играли в футбол, зимой — в хоккей. Это большой тренировочный процесс. Общефизическая подготовка, технические приемы, отработка элементов игры. Все делается постепенно. Ребята все хорошо «схватывают», учатся, и постепенно осваивают и футбол и хоккей. Конечно, есть и те, кто после пары занятий больше не приходит. Это нормальный процесс. Остаются те, кому интересно не только сидеть дома за телефоном или компьютером. Кто-то уходит, кто-то приходит. Возраст от 7 до 13 лет. У меня на всех есть время. Главное, приучать детей к дисциплине и развивать физически.

Кстати, этой зимой команда Василия Мордвинова участвовала в нескольких турнирах. Это был хоккей на валенках, — состязания «Спортивного города», районные состязания «Золотая шайба», игры областного чемпионата Детской дворовой хоккейной лиги, турнир на валенках — кубок митрополита Челябинского и Миасского.

Василий Мордвинов собрал дворовую хоккейную дружину. Фото МБУ "Спортивный город".

— Я считаю, что у нас сформировалась полноценная дворовая команда. Таких сегодня не так много, — добавляет Василий Мордвинов. — Ребята с удовольствием играют на таких турнирах, мерятся силами, набираются опыта. Половина мальчишек только в этом году впервые встали на коньки. Быстро освоили азы, приобрели навыки и достойно играли. «Спортивный город», другие организации помогали с инвентарем, с поездками на турниры… Летом на хоккейном корте проводить занятия по игровым видам спорта, общефизической подготовкой. Кстати, те, кто постоянно посещает тренировки, имеют возможность два раза в неделю заниматься и в хоккейной школе «Трактор», что на улице Савина.

КСТАТИ

В пятницу, 24 апреля, «Спортивный город» приглашает челябинцев принять участие в популярной сегодня экологической акции Плоггинг* под общим названием «Чистая страна». Такие мероприятия проводятся во многих российских городах. Суть и цель плоггинга — забег (бег трусцой) с одновременным сбором мусора на улицах, в скверах и парках. Местом проведения выбрана «обкомовская дорога» и популярные тропы в челябинском городском бору — от муниципальной лыжной базы до памятника Курчатову и до улицы Худякова. В акции примут участие сотрудники спортивного города, спортсмены. На этот экологический забег приглашаются все желающие. Самые активные и трудолюбивые получат награды.

* Термин «плоггинг» происходит от шведских слов plocka upp («подбирать») и, по одной из версий, английского слова jogging, которое переводится как бег трусцой.

РАСПИСАНИЕ, АДРЕСА БЕСПЛАТНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКА И КОНТАКТЫ ИНСТРУКТОРОВ

Расписание занятий и адреса - Калининский район.

Расписание занятий и адреса - Курчатовский район. Фото МБУ "Спортивный город".

Расписание занятий и адреса - Ленинский район. Фото МБУ "Спортивный город".

Расписание занятий и адреса - Металлургический район. Фото МБУ "Спортивный город".

Расписание занятий и адреса - Советский район. Фото МБУ "Спортивный город".

Расписание занятий и адреса - Тракторозаводский район. Фото МБУ "Спортивный город".

Расписание занятий и адреса - Центральный район. Фото МБУ "Спортивный город".

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