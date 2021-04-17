Оружие, деньги и электроприборы: в Магнитогорске неадекватный мужчина выбросил из окна ценные вещи

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Инцидент произошел днем 17 апреля в доме на улице Сталеваров, 17/3 в Магнитогорске (Челябинская область). Неизвестный мужчина через окно из своей квартиры на седьмом этаже начал выбрасывать личные вещи. Как рассказывают очевидцы, в какой-то момент полетели денежные купюры и даже предметы поопаснее.

— Очень страшно! Он выкинул оружие, а ведь мог выйти и начать стрелять по людям! — написала в соцсетях жительница Магнитогорска Ирина.

— После гладильной доски, перфоратора и пылесоса можно было остановиться, — добавил еще один пользователь соцсетей. — Этот человек живет в многоэтажке. Прохожим по башке сковородой или еще чем могло прилететь.

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Спустя некоторое время под окном мужчины появилась целая свалка из ценных вещей. «Предприимчивые» жители города начали забирать к себе домой то, что представляло для них интерес. Кроме того, образовалась толпа из зевак.

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Вскоре на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Но впускать в квартиру мужчина их не захотел. В итоге пришлось взламывать дверь. Задерживать нарушителя спокойствия сотрудники правоохранительных органов не стали.

— Мужчину передали сотрудникам скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

По данным КП-Челябинск, человеком, который выбрасывал из окна ценные вещи, является 39-летний местный житель. У него есть психическое расстройство из-за травмы головы, которое обострилось в момент происшествия.

Вот такие сообщения мужчина писал перед тем, как начать выбрасывать вещи из окна

Кто-то даже согласился с его доводами

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