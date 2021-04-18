Сильно издевались: живодеры расправились над котенком в центре Челябинска

У питомца выбрита шерсть, вероятно, его лечили в ветклинике. Возможно, он жил в семье и от него решили избавиться. Либо потерялся. Фото: Яна Южалина

Челябинка Яна Южалина накануне утром, 17 апреля, выгуливала собаку в лесу возле троллейбусного депо на Лесопарковой и нашла труп котенка. Над малышом жестоко издевались: на мордочке и задних лапах натянуты презервативы, вся голова питомца — в крови.

— Тело лежало прямо на тропинке. Разложили так, будто хотели, чтобы кто-то нашел, — рассказала Яна КП-Челябинск. — У меня шок, я не знаю что делать, плачу, делаю фото и ухожу, мне нужно на работу. Параллельно распространяю информацию по группам зоозащиты. Потом днем возвращаюсь, вижу, что тело на месте, вызываю полицию. Сначала заявление отказывались брать, ссылались на то, что я не владелец животного. Сказали, что можно только объяснение написать.

Тогда Яна обратилась к зоозащитнику Кириллу Разумовскому, он приехал на место и убедил сотрудников полиции принять заявление о жестком обращении с животным.

— На голову котенка сначала надели презерватив, а затем разбили голову, потому что кровь внутри презерватива, а это значит, когда его били, он еще был жив (кровотечение бывает у живого организма), — говорят зоозащитники. — У него мягкая брюшина, разрывы всех внутренних органов. Ребра на месте, но диафрагма и кишечник разорваны.

Зооволонтеры отметили, что у животного сбрита шерсть. Это может означать, что его лечили, возможно, водили к ветеринару. Не исключено, что питомец был домашним, жил в семье.

В ГУ МВД России по Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что полиция разбирается в произошедшем.

— Сейчас материал находится в службе участковых уполномоченных полиции. Проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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