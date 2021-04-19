Точнее, чем тесты: ученые из Челябинска научились определять уровень интеллекта при помощи специального прибора

Данные электроэнцефалограммы сравнили с тестами, которые написали испытуемые. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Челябинские ученые научились оценивать уровень интеллекта человека по результатам электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Делается она так: на голову человека надевают шапочку с датчиками, прибор фиксирует биоэлектрическую активность головного мозга и отображает ее на бумаге в виде волн.

Благодаря этому, в будущем можно будет отказаться от тестов, ведь новая методика будет более точной.

Ученые лаборатории молекулярно-генетических исследований Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ и их коллеги из Российской академии образования проанализировали, как результаты ЭЭГ демонстрируют связь между разными областями мозга. В свою очередь, она дает информацию об уровне интеллекта — вербального (способность оперировать словесным материалом) или невербального (способность оперировать зрительными образами и пространственным представлением).

— Участники исследования проходили тесты на интеллект, затем мы регистрировали у них электроэнцефалограмму. Применяя математические методы, мы проанализировали функциональную связность мозга на основе ЭЭГ и подтвердили, что связь между этим аспектом и интеллектом есть, сопоставив данные с результатами тестов, — рассказала заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований здоровья и развития человека ВМБШ ЮУрГУ Инна Фекличева.

Понимание, как связаны различные области мозга в разные моменты времени или в состоянии спокойного бодрствования может пролить свет на одну из больших загадок человечества — соотношение физического (телесного) и психического (душевного) в человеке.

В дальнейшем эти данные помогут в обучении искусственного интеллекта — такая работа уже ведется совместно с кафедрой «Системное программирование» ЮУрГУ.

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