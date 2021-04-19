«Люди доведены до отчаяния»: почему не работают новые ФАПы, открытые в Челябинской области

Фото предоставлено региональным отделением партии

Руководитель Челябинского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Степан Фирстов продолжает выездные проверки состояния медицинских организаций Челябинской области.

На этот раз партийцы отправились в Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области.

Фото предоставлено региональным отделением партии

— В общественную приемную «Партии Пенсионеров» поступает большое количество обращений граждан на тему здравоохранения. Это и жалобы на недоступность медицинской помощи по причине отсутствия специалистов и жалобы на общее состояние и оснащение лечебных организаций области. Безусловно, каждое обращение рассматривается и решается в индивидуальном порядке. Но, когда мы получаем коллективное обращение от более чем двухсот жителей, прямо скажем, не самого крупного населенного пункта области, мы понимаем, что там беда. Люди доведены до отчаяния, опасаются за жизни и здоровье своих близких. На приеме они прямо говорят, что чувствуют себя забытыми, что местные и областные власти их не слышат, что их право на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленное в Конституции Российской Федерации, нарушено. Это, конечно, страшно. Поэтому мы сегодня решили провести выездное заседание фракции «Партии пенсионеров», чтобы проанализировать ситуацию на месте, — сообщил Степан Фирстов.

Фото предоставлено региональным отделением партии

Выездную проверку по обращению граждан было решено начать в деревне Полетево-2. В январе 2020 года здесь был торжественно открыт модульный фельдшерско-акушерский пункт, стоимость которого, по словам жителей, составила более 5 млн рублей. В деревне Полетаево-2 проживает около 300 человек, большинство из которых пенсионеры. Старый ФАП уже не работал, из-за отсутствия транспортного сообщения добраться до ближайшей больницы было практически невозможно. Открытию нового ФАПа радовались всей деревней, фельдшер, пришедшая по программе «Земский фельдшер», оказалась настоящим профессионалом, доброжелательным и отзывчивым человеком. Но радость оказалась недолгой. После года работы фельдшер была вынуждена уволиться по причине административного давления. Более того, со слов жителей, пришедших на встречу, из-за конфликта с заведующим поликлиникой и его непозволительно грубого отношения к сотрудникам, из поликлиники за последнее время уволились более десяти человек. Однако, со слов жителей, за несколько дней до анонсированного ранее визита депутата Фирстова в деревню Полетаево-2 на дверях ФАПа появилось расписание приема фельдшера и участкового врача.

Фото предоставлено региональным отделением партии

— Сегодня мы увидели очередное подтверждение тому, что кадровые назначения, проведенные без участия профессионального медицинского сообщества, мягко говоря, являются неэффективными. Вновь построенный и должным образом оснащенный ФАП сегодня остался без фельдшера. Когда профессионалы уходят из отрасли — это всегда потеря, особенно в отдаленных территориях. И текучесть кадров — это всегда недоработка руководителя! — прокомментировал Степан Фирстов.

В поселке Витаминный парламентариев ожидала еще более неожиданная картина — ФАП, построенный и торжественно открытый в начале 2020 года, не функционировал ни одного дня с момента открытия. Жители заявляют, что, несмотря на скромные размеры поселка, ни один из жителей не знал о строительстве этого ФАПа и не был приглашен на его официальное открытие. Здание ФАПа представляет собой капитальное строение с предусмотренным жилым помещением для фельдшера, но привлечь специалиста, готового жить и работать в таких комфортных условиях, видимо, не удалось. Причины, по которым именно поселке Витаминный был выбран для строительства фельдшерско-акушерского пункта, в таком случае остаются непонятными. Бюджетные средства освоены, а жители поселка по-прежнему остаются без медицинской помощи.

Фото предоставлено региональным отделением партии

Завершающим пунктом рабочей поездки стали соседние поселки Ленинский, Биргильда и деревня Верхние Малюки. Общий на три населенных пункта ФАП закрыт, и жители остаются без медицинской помощи. Существующее здание на сегодняшний день пустует.

Таким образом, из пяти ФАПов в Полетаевском сельском поселении на сегодняшний день работает один — в поселке Высоком, и тот работает в усеченном режиме. Состояние этого ФАПа, со слов жителей, оставляет желать лучшего: полуаварийное здание с печным отоплением.

Фото предоставлено региональным отделением партии

— Ситуация, которую мы увидели в отдельно взятом сельском поселении, на мой взгляд, не просто страшная, а на самом деле краховая! Здесь целый комплекс проблем. С одной стороны, это неэффективность работы руководства конкретной медицинской организации. В то время, когда во всей стране и в Челябинской области в частности дефицит врачебных кадров составляет более 40%, когда каждый медицинский работник представляет собой высочайшую ценность и все это на фоне пандемии, о которой мы не должны забывать, такая кадровая политика просто недопустима. Дефицит врачей — это следствие небрежного отношения к врачу и к отрасли в целом! Напротив, медицинским работникам на селе требуются дополнительные меры поддержки, стимулирующие выплаты, система наставничества, поддержка коллектива и руководителя. Врач в сельской местности — это уникальный человек, это не просто врач, это и психолог и друг, если хотите. Он работает практически круглосуточно, всегда готов прийти на помощь. Поэтому, когда из больницы или поликлиники уходят десятки специалистов, востребованных специалистов, это, трагедия для всей системы здравоохранения региона. Когда виной этому становится один конкретный человек, это вызывает много вопросов. Но то, что мы увидели сегодня, не поддается совершенно никакой логике. На строительство ФАПов в Полетаевском сельском поселении выделены из бюджета и успешно освоены миллионы рублей. Что мы видим на месте? ФАП в деревне Полетаево-2 не функционирует уже несколько месяцев по причине отсутствия фельдшера, пустующий ФАП в поселке Витаминный, в который не ступала нога человека! Вопросы вызывает, конечно, и расположение этих сооружений, и состояние коммуникаций. Кто принимал решение о строительстве и кто должен ответить за эту ситуацию? Мы в «Партии Пенсионеров» неоднократно говорили о том, что перед строительством нового ФАПа прежде всего необходимо продумать, кто там будет работать. Повторюсь, лечат не стены, не новые красивые здания, а врач! Кроме того, кто теперь ответственен перед жителями, которым власти подарили такой «памятник» с лаконичным названием ФАП? А медицинская помощь для них по-прежнему недоступна! Все эти вопросы мы планируем в ближайшее время поднять на уровне Законодательного собрания и министерства здравоохранения Челябинской области. Крайне важно сегодня, в кратчайшие сроки восполнить кадровые пробелы и обеспечить жителей Полетаевского сельского поселения доступной и качественной медицинской помощью, — сообщил Степан Фирстов по итогам поездки.