Алексей Текслер: В Челябинске мы ликвидируем инфраструктурные просчеты прошлых лет

Алексей Текслер побывал на проблемных объектах улично-дорожной сети. Вместе с ним работала глава Челябинска Наталья Котова. Фото: gubernator74.ru

ЖК «Ньютон» на Северо-Западе Челябинска можно было бы назвать примером комфортной городской среды. Квартиры современной планировки, уютные зеленые дворы, безопасные детские площадки. Отличное место, если б… Если б дороги были.

Жилой комплекс стал первым пунктом объезда. В поездке главу региона сопровождала мэр Наталья Котова.

«НЕ БЫЛО КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА»

— Почему дороги сразу не построили, вместе с домами? — интересуется Алексей Текслер.

Не практиковался в Челябинске комплексный подход в строительстве. Возводились дома, а садики, школы, поликлиники, дороги, благоустройство появлялись потом.

— Менять надо такую традицию, — уверен глава региона. — Нужно сначала дороги строить, а потом дома. Почему люди мучаются годами?

В этом году появится два участка: по пр. Героя России Родионова от ул. Татищева до ул. Академика Макеева и по ул. Академика Макеева от пр. Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Километр пути в асфальте построят до 1 сентября.

Участки вошли в госпрограмму «Стимул», на их возведение деньги выделит федеральный бюджет — 140 млн руб.

Новые объекты в ЖК «Ньютон» — семиметровая проезжая часть, по обе стороны от нее — трехметровые тротуары. Появятся остановки общественного транспорта, освещение, ливневка. На газонах высадят 250 деревьев-крупномеров и кустарник.

— Если люди живут здесь три и более лет, а дорог до сих пор нет — это никуда не годится, — говорит губернатор. — Коммуникации, дороги, социальная инфраструктура строятся в первую очередь. После — жилье, и люди должны въезжать в квартиры в домах на развитой территории. Это же касается и социальной инфраструктуры.

Для Челябинска проблема острая. В прошлом году выяснилось, что более 20 дорог в городе не включены в программы развития территорий. На их проектирование из бюджета города выделено 135 млн руб.

С БЕЗДОРОЖЬЕМ — ЧЕРЕЗ ГОДЫ

По принципу «главное — продать квартиры, остальное потом» более пяти назад построили микрорайон «Академ Риверсайд». Высотки — до неба, а сквозного нормального проезда от ул. Братьев Кашириных до Университетской набережной нет. Есть грунтовка по ул. Наркома Малышева, которая пылит в жару, раскисает в дожди.

В этом году дорогу в 436 м к осени закатают в асфальт, построят ливневую канализацию, осветят, устроят парковку. Проезжая часть — три метра шириной. По обе стороны — тротуары, шире, чем дорога. Вдоль высадят деревья, устроят три пешеходных перехода.

КОЛЛЕКТОР НА КУЙБЫШЕВА: СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ РЕМОНТ

День и ночь на ул. Куйбышева в Челябинске 50 человек рабочих и более полутора десятков единиц техники ликвидируют коммунальное ЧП — провал грунта над разрушенным канализационным коллектором. Здесь губернатор поговорил с рабочими, пообщался с жителями.

Около месяца потребуется на устранение последствий. Специалисты заявляют, что сроки могут быть сокращены, но главное — качество. Предстоит заменить 400 м коллектора, построенного еще в 60-е годы. Ухода за важнейшей коммуникационной сетью не было, между тем магистраль обслуживает треть огромного Северо-Запада.

Губернатор встретился с жильцами дома № 7 по ул. Куйбышева, под окнами которого и появился провал. Люди волнуются: безопасно ли жить в доме?

Безопасно, сказал губернатор. Грунты вокруг дома обследованы; фундамент дополнительно укреплен. Ситуация, подчеркнул Текслер, на постоянном контроле.

— На ремонт коллектора мы выделим дополнительно до 100 миллионов рублей, — сказал губернатор. — Случившееся — наглядный пример, что вопросу нужно уделять постоянное внимание.

Кстати, 17 апреля во временном варианте открылось движение на перекрестке улиц Чайковского и Куйбышева.

ПРОХЛАДНОЕ ОТНОШЕНИЕ

В Ленинском районе шесть лет ждут дорог жильцы высоток по ул. Агалакова и Гранитной. Названия примыкающих улиц замечательные: Самоцветная, Славная, Прохладная. И отношение к важному вопросу строительства дорог и благоустройства у прежних властей было, мягко говоря, прохладным.

Бездорожье - картинка повседневности жителей домов по ул. Агалакова и Гранитной. Фото: gubernator74.ru

— Когда квартиру покупали, застройщик сказал: все будет. Но дальше слов дело не пошло. Три с половиной тысячи жителей ездят и ходят по грязи, — говорит местная жительница Ирина Бояршина.

Проектно-сметную документацию подготовят в этом году, строительство начнется в 2022 г. Работы много: придется выносить сети — тепловые, канализационные, связи, электроснабжения, газа.

ЧУРИЛОВО: ЖИЗНЬ НА ОБОЧИНЕ

Первый многоэтажный дом в поселке Чурилово появился в 2008 году. Сейчас это целый город. В котором тоже не хватает дорог.

В этом году начнется строительство проезжей части с тротуарами, ливневой канализацией и освещением по ул. Конструктора Духова. Рабочие приступят через несколько дней, чтобы до 1 сентября успеть выполнить самый важный участок — у школы. Здесь учится более 2,7 тыс. детей, и путь учеников станет комфортным и безопасным.

У школы в Чурилово появится асфальтированный подъезд с тротуарами и освещением. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Дороги — защищенная часть бюджета. Несмотря на все сложности с бюджетом, объем средств Дорожного фонда региона сохранен. В этом году мы так же, как и в прошлом, планируем отремонтировать и построить около 800 км. Если сравнивать с тем, что было в 2018 году, — рост в два с лишним раза.

В Челябинске мы сохранили объемы ремонта. И в этом году в городе беспрецедентное строительство новых дорог — в два раза больше средств будет направлено на новые объекты. Причина понятна — недоделки, которые остались от прежних решений. Это настолько бросается в глаза, что мы должны это исправить.

Тем временем

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили региональный законопроект о комплексном развитии территорий, внесенный губернатором.

Глава области подчеркивает, что это будет дополнительный стимул, дополнительная возможность к развитию жилищного строительства в регионе, в Челябинске в частности.

— В первую очередь на тех территориях, где уже есть старая застройка, инфраструктура, коммуникации, где люди привыкли жить. Новый закон позволит более активно заниматься новым строительством благоустроенного жилья, где есть вся инфраструктура, где хочется жить. Уверен, что мы более активно, в том числе благодаря этому закону, сможем развивать жилищное строительство в Челябинской области, — говорит Алексей Текслер.

Комментарий

Генеральный директор АО СЗ «Южуралстройсервс» Аркадий Шафигулин:

— Почти на четверть жилая застройка Челябинска состоит из домов 40 — 50-х годов ХХ века. Этот жилой фонд давно выработал физический и моральный ресурс. В аварийных и ветхих домах живут тысячи челябинцев. Региональный закон о комплексном развитии территорий — важный шаг. Новый подход к планировке предусматривает вместе с обновлением жилого фонда возведение современных школ, поликлиник, развитие инженерной инфраструктуры.

ЦИФРА

450 млн руб.

по решению губернатора будет направлено в Челябинске на строительство новых дорог.

Грядет капремонт Ленинградского моста. Только в этом году на строительство важной переправы выделят около 400 млн руб.

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