Иван Ургант объяснил, почему памятник Чужому установили именно в Кургане

Фото: скрин с видео «Вечерний Ургант» / youtube.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале оценил памятник Чужому, который установили в Кургане. В своем стиле он пошутил об этом необычном арт-объекте и ответил на вопрос, почему его установили именно там.

— Почему в Кургане установили памятник Чужому? А потому, что памятник должен быть установлен — это правило такое — на родине, — пошутил Ургант.

Ведущий также добавил, что Чужие жили в Кургане до середины 1920-х годов, а потом началась коллективизация, и им пришлось улететь с планеты.

Напомним, памятник Чужому появился в курганском парке на прошлой неделе, а изготовили его в местной мастерской «Ковка-дизайн». Жители бурно отрегировали на появление такого арт-объекта, многим даже понравилось. А для России памятник Чужому — не новость, ведь в 2014 году похожий поставили во Владивостоке. Его даже внесли в список самых странных памятников страны.

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