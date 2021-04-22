Партия «Новые люди» создала систему чатов для бесплатной медицинской помощи

В России появилась онлайн-платформа для бесплатной дистанционной медицинской помощи. Обратиться сюда может любой желающий, достаточно просто присоединиться к телеграм-чату.

Спектр специализаций консультирующих медиков довольно широк — от терапевтов до врачей-биофизиков. Также действует женская консультация, помощь в которой можно получить анонимно. Кроме того, есть чат для родителей, где на вопросы отвечают квалифицированные педагоги и психологи. Оказываются юридические услуги и волонтерская помощь.

— Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии, — рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. — Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы.

За это время услугами онлайн-платформы воспользовались более 3 тысяч россиян. Примечательно, что и своему создателю чат сослужил хорошую службу: семья Александра столкнулась с болезнью, адистанционные консультации врачей сохранили здоровье и самому автору проекта, и его близким.

— Разработка системы медицинских чатов была ответом волонтеров «Новых Людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь, — сказал лидер партии Алексей Нечаев.