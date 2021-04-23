Какие дороги закроют в Челябинске 9 мая 2021: планируем маршрут на Парад Победы и праздничный салют

Движение транспорта будет ограничено в центре города в течение всего дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет полноценное празднование. В афише мероприятий торжественное построение войск, демонстрация военной и воздушной техники, возложение цветов к мемориалам и памятникам и праздничный фейерверк. На площади Революции уже началась активная подготовка, там проводят репетиции Парада Победы. В Управлении транспорта рассказали, какие дороги закроют в Челябинске 9 мая 2021.

С 10 до 13 часов, когда на площади Революции будет проходить торжественное построение войск Челябинского гарнизона, ограничат движение транспорта:

* по проспекту Ленина от Свердловского до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту обычным);

* по проспекту Ленина от улицы Танкистов до Артиллерийской (на время прохождения колонны);

* по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

* по улице Елькина от Тимирязева до Воровского;

* по улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда.

Во время праздничного концерта на Театральной площади с 9 до 19 часов перекроют улицу Тимирязева (от Цвиллинга до Воровского).

Вечером на 3 часа (с 20 до 23) будет приостановлен поток транспорта вблизи памятника Столыпину, где запустят праздничный фейерверк:

* по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до Труда;

* по улице Кирова от Труда до проспекта Победы;

* по улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Российской (с учетом новой развязки);

* по Свердловскому проспекту от Победы до Ленина;

* по улице Труда от Российской до Энгельса;

* по улице Красной от проспекта Ленина до Победы.

В этот день не будет только живого шествия Бессмертного полка. Принято решение, устроить всероссийскую акцию в онлайн-формате. Организаторы уже начали принимать заявки от горожан. Поэтому перекрытия дорог для колонны людей не будет.

При выборе маршрута 9 мая также следует учесть, что в Челябинске с 1 мая закроют движение транспорта по Ленинградскому мосту. Рядом с ним уже нельзя проехать.

Дорожники ремонтируют трамвайные пути на перекрестке проспекта Победы и улицы Российская. Перекрывать участок дороги будут в несколько этапов.

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