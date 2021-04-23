Как в Челябинской области отреагировали на послание Путина Совету Федерации

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Владимир Путин: Уже в ближайшее время нарастим поставки мобильных диагностических комплексов

Ранее «Единая Россия» сообщила, что продолжит реализацию программы мобильных поликлиник «Поезда здоровья». В них можно будет проводить, в том числе, вакцинацию от COVID. Сейчас партия уточняет с Минздравом спецификацию таких поликлиник, чтобы расширить их функционал.

«Чтобы там была и стоматология, гинекология, УЗИ-обследования, чтобы их можно было использовать как пункт вакцинации», — сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. В Челябинской области партия реализует проект совместно с Минздравом региона.

Владимир Путин: В ближайшие три года дополнительно направим 5000 новых скорых в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны

С предложением запустить программу обновления автопарка «скорых» в регионах к Президенту обратилась партия «Единая Россия».

Владимир Путин: Детский отдых нужно сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости путевки в детский лагерь

«Единая Россия» предлагала ранее распространить возврат денежных средств на путевки в детские лагеря и включить их в число пострадавших от пандемии отраслей. Это позволит оздоровительным организациям получить государственные меры поддержки, а родителям — организовать детям отдых после долгого нахождения дома.

Владимир Путин: Все вопросы при назначении алиментов нужно решать преимущественно удаленно и в интересах пострадавшей стороны. Государство обязано защитить права ребенка

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак предложил ужесточить ответственность за неуплату алиментов. Он сообщил, что «Единая Россия» будет добиваться решения вопроса эффективного взыскания средств с алиментщиков, в том числе с помощью создания системы автоматического исполнительного производства и обмена данными между приставами и налоговыми службами. Инициативу партии поддержал Минюст.

Владимир Путин: Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата — ее размер в среднем по стране составит 5660 рублей», — сказал Президент России во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Владимир Путин: За четыре года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов — все школьные автобусы должны быть современными и безопасными

Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак сообщил, что партия предложит Владимиру Путину выделить дополнительное финансирование на эту программу. В прошлом году по инициативе Единой России было закуплено порядка 1 900 автобусов для регионов.

Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» о бесплатном подключении людей к газу

И поручил Правительству отработать программу с Газпромом.

«Я поддерживаю инициативу Единой России. За подводку газа до границы земельного участка люди платить не должны», — подчеркнул Президент России во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«Единая Россия» безотлагательно приступает к реализации Послания Президента — оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму

«Президент предложил план конкретных действий и мероприятий. В Послании учтены предложения Единой России, которые мы готовили вместе с людьми. Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий. Отражены наши инициативы о 100%-ной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу. Решения о запуске программы замены коммунальных сетей и поддержке крупных инфраструктурных проектов — могут стать локомотивами роста регионов. Реализация этих программ потянет за собой экономику, позволит создать новые рабочие места, в конечном итоге повысит качество жизни людей», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.