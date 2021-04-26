В Челябинске задержали лидера радикальной организации: какими методами завлекают людей в запрещенные структуры

Алексей Старостин говорит, что все радикальные организации носят сектантский характер. Фото: пресс-служба ЮУрГГПУ

Сообщения в СМИ о задержании экстремистов появляются довольно часто. Челябинская область — не исключение. На прошлой неделе, в частности, ФСБ опубликовала видеозапись задержания лидера ячейки запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» Шамиля Нурумова и его соратников. Участники движения незаконно хранили у себя дома оружие, боеприпасы и литературу для вербовки джихадистов.

В своей работе они использовали социальные сети, которыми активно пользуется молодежь. Почти год Нурумов лично модерировал одно из посвященных радикальному исламу сообществ в интернете. Как уберечь себя и своих детей от воздействия вербовщика, какие категории входят в группу риска, и как отличить обычный пост с негативным мнением о религии от экстремизма, корреспондент КП-Челябинск узнала у доцента кафедры теологии Уральского государственного горного университета, кандидата исторический наук Алексея Старостина.

Обособляются и по-своему интерпретируют священные писания

— Запрещенных в России радикальных организаций великое множество и они отличаются между собой, но метод их работы примерно один, — говорит Алексей Старостин. — Все они носят сектантский характер по отношению к традиционному исламу. Радикалы обособляются в группу — это первый признак, который их выделяет. Ислам — это коллективистская религия. Богатые и бедные мусульмане все делают вместе: читают намаз, совершают хадж, облачаясь в одинаковую белую одежду (ихрам), ходят вокруг Каабы, совершая свой ритуал. Но в радикальной организации говорят, что имам в мечети рассказывает неправильно, якобы там неистинные мусульмане, зовут на квартиру — «мы истинные, мы научим». Это типичная сектантская тема, касающаяся и других квазивосточных, и квазихристианских организаций.

У них есть религиозный авторитет, который якобы получил новое откровение или переосмыслил религию, и ему открылось нечто недоступное богословам прошлого. Он создает свой литературный труд, который, потом, как правило, попадает в федеральный список экстремистских материалов. Но именно его и изучает на квартире человек, которого вербуют. Когда спрашивает про чтение священной книги мусульман — Коран, ему отвечают: «Зачем тебе он? Наш великий учитель уже все разжевал, объяснил и хорошо разложил по полочкам в этой книге. Тебе этого хватит». Рядовому человеку в таких организациях недоступна информация в полной мере, ей владеет только верхушка.

Как вербуют людей

Вербовщики используют несколько способов, чтобы затянуть человека в свою организацию. Фото: пресс-служба ЮУрГГПУ

Жертвами вербовки во всем мире становятся люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, без элементарных богословских знаний. Растерянного человека в мечети или церкви видно сразу — он не знает, как себя правильно вести. Выросших в светской семье, но решивших в какой-то непростой момент обратиться к религии предков, легко обмануть, выдав секту за ислам или христианство в истинном виде.

— Вербовщик втирается в доверие разговорами по душам, и даже может оказывать финансовую помощь, — продолжает Алексей Старостин. — Так молодой человек постепенно становится зависимым от общения с новым знакомым. Потом начинаются разговоры о религии, несправедливости устройства мира. Запрет реально признанных экстремистскими исламских книг преподносят как гонение на мусульман.

Когда человек погружается в тему, ему начинают показывать определенные разжигающие ненависть и идеологически нагруженные видеоролики. Дальше добиваются, чтобы он порвал со своим социальным окружением — друзьями и родственниками, которые «неистинные, не понимают его проблем».

Алексей Старостин говорит, что идет самая настоящая манипуляция человеческой безграмотностью в области религии. Социальные сети и мессенджеры — Telegram и «ВКонтакте» — содержат великое множество деструктивных сведений, которые внедряются в незнающее сознание.

Группа риска: от молодых девушек до заключенных

Больше всего вербовке, по данным проводимых исследований, подвержены девушки, иностранные студенты, мигранты, молодежь (в возрасте, как это ни странно, до 40 лет), оказавшиеся в сложной жизненной ситуации люди. Также к группе риска могут быть отнесены люди, которые выросли в светской семье и в силу этого не знают традиций религии своего народа, но испытавшие потребность в вере. Может так случиться, что они попадут в руки нетрадиционных проповедников. Но и это еще не все.

— В группу риска входят осужденные, — продолжает Алексей Старостин. — Возвращаясь к задержанию вербовщика в Челябинске: куда суд его определит? До вынесения приговора - в СИЗО, потом, скорее всего, он получит реальный срок. Но в местах лишения свободы свою деятельность такие люди, как правило, не прекращают. Если отбывающий наказание, условно, за убийство вступит в радикальную ячейку, ему скажут, что раньше он просто находился в состоянии невежества, а теперь все его грехи будут прощены. Поэтому группа риска достаточно обширная.

Правоохранительные органы работают слажено. Они регулярно выявляют ячейки террористических организаций, но меньше их, увы, не становится. Появляется необходимость разворачивать систему профилактики в более серьезном масшабе. Работа в Челябинской области в этом направлении тоже ведется.

— На передовой оказываются имамы, и можно только похвалить муфтия Челябинской и Курганской областей Рината-хазрат Раева, который много лет добивался открытия медресе в Троицке, — продолжает Алексей Николаевич. — Процесс подготовки специалистов в области религии – это длительный процесс, но духовенство надо учить традиционным ценностям и при этом сделать это образование привлекательным для молодежи. Поэтому было заключено соглашение с троицким филиалом ЮУрГУ: люди, обучаясь в медресе, параллельно получают гражданскую специальность, востребованную на селе. Летом 2021 года уже будет первый выпуск специалистов.

Не теряйте контакт с ребенком

Если есть подозрение, что ваш близкий человек куда-то вовлечен (отдаляется и делает странные публикации в социальных сетях), важно понимать, куда. Исходя из этого, обращаться к психологу, социальному педагогу, в самых запущенных случаях, в правоохранительные органы.

— Но самое главное — не терять доверие ребенка, чтобы подросток всегда мог рассказать о своих переживаниях, — считает эксперт. — Не отмахиваться от него: «Мне некогда, я устал». Если мы не будем воспитывать наших детей, это будут делать другие. Как вариант: читать сказки разных народов мира, чтобы сформировать у ребенка кругозор о многообразии наций, традиций и культур. Также определенной прививкой от экстремизма может стать традиционная религия, если в семье она практикуется.

Сегодня множество просветительских сайтов. На каждом сайте школы или вуза есть вкладка с информацией о профилактике экстремизма и терроризма. Там всегда можно ознакомиться с информацией.

Алексей Старостин отмечает также, что есть большая разница: высказывает человек в интернете личное негативное мнение о религии, церкви или обобщает и призывает к деструктивным действиям по отношению к ней. Но на контент, который вызывает подозрения, всегда можно пожаловаться в тех же социальных сетях. На них возложена обязанность его удалять.

Для справки

В Челябинске эксперт выступал на международной научно-практической конференции в ЮУрГГПУ, посвященной национальной безопасности. Проводили ее в вузе при поддержке Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб. Член консультативного совета по делам национальностей и общественного совета при министерстве общественной безопасности Свердловской области Алексей Старостин читал доклад о профилактике вовлечения молодежи в деструктивные экстремистские организации.

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