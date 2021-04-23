Главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин: «Толстых баскетболистов будем штрафовать»

"Челбаскет" завершил первый сезон в профессиональной лиге. Фото БК "Челбаскет".

Первый сезон в профессиональной лиге и сразу попадание в шестерку сильнейших! А на финише сезона — в отборочных играх за выход в плей-офф «Челбаскет» подарил болельщикам победную феерию — четыре выигранных матча из пяти возможных.

На вечера благодарности, посвященной закрытию сезона, руководители «Победной стаи» (так еще именуют «Челбаскет») поздравили и поблагодарили игроков, тренерский штаб, всех болельщиков, друзей клуба за яркий чемпионат, за эмоции, которые дарит баскетбол.

Игроки БК "Челбаскет" на вечере, посвященном закрытию сезона. Фото БК "Челбаскет".

Команду и ее друзей и партнеров поздравили в присущей легкой манере, памятуя юморные публикации на страничке «Челбаскета» в сети ТикТок, набравших, к слову, до 500 тысяч и более просмотров.

Во втором раунде чемпионата Суперлиги-2 "Челбаскет" выиграл четыре матча из пяти. Фото БК "Челбаскет".

Почетные грамоты в шуточных номинациях от «Победной стаи» — «Самая красивая укладка», «Помогал, помогаю и еще, как помогу», «Лучший тиктокер», «Самый скромный участник», «Копейская звезда», «Мечта болельщиц», «Челябинский коршун», «Отец-молодец», «Самая головокружительная карьера», «Лучший ведущий за собой»…

Отметили и челябинскую «Комсомолку», как одного из главных информационных партнеров клуба. Журналисты, в свою очередь» презентовали команде фирменную поздравительную обложку — «Челбаскет» — движение к победе!

"Комсомолка" вручила подарки. Фото БК "Челбаскет".

"Комсомолка" поздравила клуб "Челбаскет" с окончанием сезона. Фото БК "Челбаскет".

Президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков подчеркнул, что сегодня 90 процентов состава команды — это южноуральские игроки, воспитанники местных спортивных школ, вчерашние и сегодняшние студенты. Они еще недавно играли на любительском уровне, а уже сегодня в числе лучших на профессиональной арене.

— Неплохо провели первый для себя сезон, по ходу чемпионата сумели обыграть будущего чемпиона «Барнаул», в родных стенах выиграть четыре из пяти матчей второго раунда Суперлиги-2. В чемпионате заняли итоговое шестое место. Главное, что постепенно, в том числе, и совместно с региональной, городской федерациями баскетбола, удается выстраивать вертикаль подготовки челябинских спортсменов, начиная с самого юного возраста. Мы сами проводим турниры, присматриваем игроков на других юношеских, школьных соревнованиях. На Южном Урале хорошая школа баскетбола, и эти направления подготовки мы развивали и будем развивать, — отметил Николай Сандаков.

Николай Сандаков поздравил игроков, тренеров, партнеров и друзей клуба. Фото БК "Челбаскет".

Главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин рассказал, что команда тренируется в Челябинске до начала мая.

— До августа все игроки уходят в отпуск. Потом снова начнутся тренировки, сборы, контрольные игры, предсезонные турниры, матчи в розыгрыше Кубка России и чемпионат страны. А пока все будут отдыхать.

— Лежать на диване и смотреть телевизор?

— Ни в коем случае (улыбается). Всем раздадим планы тренировок. Конечно, не таких динамичных и напряженных, но для поддержания себя в нормальной физической форме вполне достаточно. Все ребята профессионалы и должны следить за собой. Перед уходом в отпуск они пройдут медицинский осмотр, после отдыха — снова к врачам. Сразу будет видно, кто набрал лишний вес, кто «переборщил» с отдыхом. Если что-то не так, то это отразится на зарплате. Будут штрафы. Это один из лучших мотиваторов. Толстые баскетболисты — это не дело. Перед отпуском у парней будет еще одна «контрольная тренировка» — все выйдут на субботник. Будут убирать территорию около спортивного корпуса Дворца пионеров и школьников на Алом Поле — своей домашней игровой площадки.

Игроки "Челбаскета" вышли на весенний субботник. Фото БК "Челбаскет".

Кстати, во время окончания сезона были озвучены планы по строительству в Челябинске Дворца игровых видов спорта. Инвесторы готовы финансировать такое строительство на Северо-Западе Челябинска.

КСТАТИ

24 апреля в Челябинске пройдет финал первого Chelbasket Cup по баскетболу 3×3. Фото БК "Челбаскет".

В субботу, 24 апреля в Челябинске во ДПиШ на Алом Поле пройдет финал первого Chelbasket Cup по баскетболу 3×3 (начало в 16.00). На паркете спортивного комплекса за выход в финал боролись больше десятка команд из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Екатеринбурга и других городов.

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