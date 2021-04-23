Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 14:38

«Это же сколько уборки и готовки!»: мы спросили, что думают челябинцы о выходных днях с 1 по 11 мая

Длинным праздникам обрадовались не все
Авторы (7):
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
Алена МЫЗГИНААлена МЫЗГИНА
ЕЛЕНА КОРОБКО
Комментарии (2)Комментарии (2)
Отдыхать придется почти полмесяца.

Отдыхать придется почти полмесяца.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Желающие отдохнуть побольше дождались своего! Президент Владимир Путин заявил, что готов подписать указ о нерабочей неделе с 1 по 11 мая. Что челябинцы думают о неожиданно свалившихся выходных? Мы спросили представителей разных возрастов и профессий.

Оказалось, что многие от идеи длинных выходных не просто не в восторге, а даже в панике.

Татьяна, бухгалтер:

— Для меня как бухгалтера это очень плохо. А когда же начислять зарплату, а как же сдавать отчеты, а когда же все успеть??? Зарплата выплачивается 10, 15 числа, это очень большой объем. Я бы с удовольствием поработала между праздниками. Было бы хорошо, если бы еще за эти выходы оплачивали по праздничному тарифу. Надо подкинуть идею начальству.

Галина, продавец элитного салона одежды в Челябинске:

— Я работаю посменно — два через два. Обычно мы отдыхаем 1 и 9 мая. И, эти дни не оплачиваются. В этот раз будет также, два дня выходных, а дальше в обычном режиме, как и все остальные магазины. Но я считаю, что выходных слишком много. Хотя покупателей, скорее всего, будет больше из-за закрытых границ.

Больше всего тревог у родителей дошкольников и выпускников — куда пристроить детей и как отразятся дополнительные выходные на успеваемости.

Яна, многодетная мама:

— Я была бы, наверное, рада, что можно куда-то поехать. Но с тремя детьми, когда один школьник, другой только пошел в сад, а третий еще на руках, тяжеловато, если все разом будут дома. Как представлю, столько это нескончаемой готовки, уборки...

Дмитрий, директор школы:

— Из-за морозов, из-за коронавируса мы итак с трудом проходим учебный материал, а нам нужно полностью его дать детям. 9 и 11 классы 21 мая заканчивают учиться: 21 мая у одиннадцатиклассников последний звонок, а девятиклассники пишут контрольную работу и уходят на каникулы. Если будут пропуски, это сколько уроков вылетит, и останется им учиться всего неделю. У других ребят тоже будет отставание программы, которую мы итак сейчас нагоняем. Для школы это нерадостная новость.

Елена, воспитатель детсада:

— Нам еще пока не объявили, что будут выходные. Но если это правда, то мы только рады отдохнуть лишние несколько дней. С другой стороны, вряд ли эти дни нам оплатят как рабочие, а без денег сидеть — так себе удовольствие.

Михаил Жуков, тренер челябинской областной спортивной школы:

— Такие каникулы позволят проводить еще большее количество соревнований, а спортшколы смогут отправлять воспитанников на учебно-тренировочные сборы без прерывания учебного процесса в школах. Так, к примеру, у нас в начале мая в Воронеже пройдет первенство России по спортивному ориентированию и дети спокойно будут участвовать в этих соревнованиях, не беспокоясь о том, что нужно будет дополнительно сдавать какие-то задания.

Антон, фрилансер:

— У фрилансеров нет такого понятия, как официальный выходной. Часто мы сами формируем удобный для себя график. Но лично меня выходные радуют тем, что большинство заказчиков отдыхают. Тогда я могу заняться тем, на что не хватает времени в будни. Добить творческие проекты. Сделать «уборку» на компе. Разобраться с отложенными бумажными делами. Есть, конечно, и минусы. Когда дело касается принятия финансовых решений со стороны заказчика, то в выходные такие вопросы остаются без ответа, и приходиться ждать будней.

На улицах Челябинска будет многолюдно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но есть и те, кто праздникам рад.

Анна, сотрудница крупного алкомаркета:

— Для магазина, на время праздников это, конечно, хорошо. Поднимается выручка на протяжении всех выходных, увеличивают запасы для пикников, а также алкоголя и воды. Увеличивается, конечно, и работа для сотрудников. Но, в то же время, как показывает многолетняя статистика, после праздников наступает небольшой перерыв, и выручка становится ниже средней. Можно сказать, люди тянут до зарплаты. Но именно праздники дают всегда возможность, реализовать больше продаж.

Борис Изаровский, главный нарколог Челябинской области:

— Констатировать, что наше население сразу начнется напиваться — это уже ни в какие ворота не лезет. Если выходные, то что, обязательно пить, что ли?

Андрей Глушков, гендиректор SMOLINOPARK:

— Вы не шутите, что объявили о выходных днях? Если так, то мы только рады. У нас на майские праздники все расписано, теперь будет расписано и на будни. Нас самих это не пугает, потому что мы живем по другому графику и привыкли работать всегда.

Людмила Цейтлер, председатель СНТ «Часовщик»:

— Для садоводов... я вот не против. Садоводам надо. Особенно работающим, не пенсионерам, они не успевают ничего делать. И я считают, что эти праздники им кстати. Во-первых, дети будут отдыхать, каникулы у детей. Я думаю, что нормально. И мои садоводы тоже не против, я уверена в этом.

Глеб Кабаков, ведущий корпоративов:

— Выходные — это вообще замечательно. Можно же куда-то съездить на природу, отдохнуть, не нужно возвращаться, там же очень много праздников было, и буквально по 2-3 рабочих дня, сейчас можно спокойно уехать за город и насладиться этим отдыхом! А с другой стороны, я, думаю, работодатели не особо этому обрадовались, потому что людей же надо отпустить в небольшой отпуск, получается 2 недели почти. Но лично я кайфую, я же работаю сам на себя, мне классно.

Инна Лобода, президент Челябинской ассоциации туристических организаций:

— Уже сейчас на майские праздники невозможно забронировать курорты Краснодарского края с хорошим соотношением цены и качества. Даже отели дорогой категории начинают присылать отказы, потому что нет мест. Что касается нашего региона, я думаю, что у нас будет повышенный спрос, если природа нас порадует хорошей погодой. У нас еще в прошлом году очень резко вырос спрос на поездки в нацпарки «Зюраткуль» и «Таганай», а также однодневные экскурсионные программы в близлежащие регионы. Поскольку мы остались без Турции, где был доступный отдых по системе «все включено», народ будет переключаться на наши курорты и базы отдыха, а также самостоятельные путешествия и туры выходного дня. Несмотря на то, что появилась возможность отдохнуть с 1 по 11 мая, спрос на зарубежные поездки мы не ожидаем. Кроме того, за время пандемии многие потеряли в доходах, а ценники высокие. Средний ценник на Кубу двое взрослых, двое детей — 230-250 тыс. — это отель 3* скромный по питанию и практически без анимации. Плюс расходы на перелеты до Москвы и ПЦР-тесты. Люди звонят, интересуются, но когда узнают цены, опечалено кладут трубку.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ВОПРОС ДНЯ