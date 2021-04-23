«Это же сколько уборки и готовки!»: мы спросили, что думают челябинцы о выходных днях с 1 по 11 мая

Отдыхать придется почти полмесяца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Желающие отдохнуть побольше дождались своего! Президент Владимир Путин заявил, что готов подписать указ о нерабочей неделе с 1 по 11 мая. Что челябинцы думают о неожиданно свалившихся выходных? Мы спросили представителей разных возрастов и профессий.

Оказалось, что многие от идеи длинных выходных не просто не в восторге, а даже в панике.

Татьяна, бухгалтер:

— Для меня как бухгалтера это очень плохо. А когда же начислять зарплату, а как же сдавать отчеты, а когда же все успеть??? Зарплата выплачивается 10, 15 числа, это очень большой объем. Я бы с удовольствием поработала между праздниками. Было бы хорошо, если бы еще за эти выходы оплачивали по праздничному тарифу. Надо подкинуть идею начальству.

Галина, продавец элитного салона одежды в Челябинске:

— Я работаю посменно — два через два. Обычно мы отдыхаем 1 и 9 мая. И, эти дни не оплачиваются. В этот раз будет также, два дня выходных, а дальше в обычном режиме, как и все остальные магазины. Но я считаю, что выходных слишком много. Хотя покупателей, скорее всего, будет больше из-за закрытых границ.

Больше всего тревог у родителей дошкольников и выпускников — куда пристроить детей и как отразятся дополнительные выходные на успеваемости.

Яна, многодетная мама:

— Я была бы, наверное, рада, что можно куда-то поехать. Но с тремя детьми, когда один школьник, другой только пошел в сад, а третий еще на руках, тяжеловато, если все разом будут дома. Как представлю, столько это нескончаемой готовки, уборки...

Дмитрий, директор школы:

— Из-за морозов, из-за коронавируса мы итак с трудом проходим учебный материал, а нам нужно полностью его дать детям. 9 и 11 классы 21 мая заканчивают учиться: 21 мая у одиннадцатиклассников последний звонок, а девятиклассники пишут контрольную работу и уходят на каникулы. Если будут пропуски, это сколько уроков вылетит, и останется им учиться всего неделю. У других ребят тоже будет отставание программы, которую мы итак сейчас нагоняем. Для школы это нерадостная новость.

Елена, воспитатель детсада:

— Нам еще пока не объявили, что будут выходные. Но если это правда, то мы только рады отдохнуть лишние несколько дней. С другой стороны, вряд ли эти дни нам оплатят как рабочие, а без денег сидеть — так себе удовольствие.

Михаил Жуков, тренер челябинской областной спортивной школы:

— Такие каникулы позволят проводить еще большее количество соревнований, а спортшколы смогут отправлять воспитанников на учебно-тренировочные сборы без прерывания учебного процесса в школах. Так, к примеру, у нас в начале мая в Воронеже пройдет первенство России по спортивному ориентированию и дети спокойно будут участвовать в этих соревнованиях, не беспокоясь о том, что нужно будет дополнительно сдавать какие-то задания.

Антон, фрилансер:

— У фрилансеров нет такого понятия, как официальный выходной. Часто мы сами формируем удобный для себя график. Но лично меня выходные радуют тем, что большинство заказчиков отдыхают. Тогда я могу заняться тем, на что не хватает времени в будни. Добить творческие проекты. Сделать «уборку» на компе. Разобраться с отложенными бумажными делами. Есть, конечно, и минусы. Когда дело касается принятия финансовых решений со стороны заказчика, то в выходные такие вопросы остаются без ответа, и приходиться ждать будней.

На улицах Челябинска будет многолюдно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но есть и те, кто праздникам рад.

Анна, сотрудница крупного алкомаркета:

— Для магазина, на время праздников это, конечно, хорошо. Поднимается выручка на протяжении всех выходных, увеличивают запасы для пикников, а также алкоголя и воды. Увеличивается, конечно, и работа для сотрудников. Но, в то же время, как показывает многолетняя статистика, после праздников наступает небольшой перерыв, и выручка становится ниже средней. Можно сказать, люди тянут до зарплаты. Но именно праздники дают всегда возможность, реализовать больше продаж.

Борис Изаровский, главный нарколог Челябинской области:

— Констатировать, что наше население сразу начнется напиваться — это уже ни в какие ворота не лезет. Если выходные, то что, обязательно пить, что ли?

Андрей Глушков, гендиректор SMOLINOPARK:

— Вы не шутите, что объявили о выходных днях? Если так, то мы только рады. У нас на майские праздники все расписано, теперь будет расписано и на будни. Нас самих это не пугает, потому что мы живем по другому графику и привыкли работать всегда.

Людмила Цейтлер, председатель СНТ «Часовщик»:

— Для садоводов... я вот не против. Садоводам надо. Особенно работающим, не пенсионерам, они не успевают ничего делать. И я считают, что эти праздники им кстати. Во-первых, дети будут отдыхать, каникулы у детей. Я думаю, что нормально. И мои садоводы тоже не против, я уверена в этом.

Глеб Кабаков, ведущий корпоративов:

— Выходные — это вообще замечательно. Можно же куда-то съездить на природу, отдохнуть, не нужно возвращаться, там же очень много праздников было, и буквально по 2-3 рабочих дня, сейчас можно спокойно уехать за город и насладиться этим отдыхом! А с другой стороны, я, думаю, работодатели не особо этому обрадовались, потому что людей же надо отпустить в небольшой отпуск, получается 2 недели почти. Но лично я кайфую, я же работаю сам на себя, мне классно.

Инна Лобода, президент Челябинской ассоциации туристических организаций:

— Уже сейчас на майские праздники невозможно забронировать курорты Краснодарского края с хорошим соотношением цены и качества. Даже отели дорогой категории начинают присылать отказы, потому что нет мест. Что касается нашего региона, я думаю, что у нас будет повышенный спрос, если природа нас порадует хорошей погодой. У нас еще в прошлом году очень резко вырос спрос на поездки в нацпарки «Зюраткуль» и «Таганай», а также однодневные экскурсионные программы в близлежащие регионы. Поскольку мы остались без Турции, где был доступный отдых по системе «все включено», народ будет переключаться на наши курорты и базы отдыха, а также самостоятельные путешествия и туры выходного дня. Несмотря на то, что появилась возможность отдохнуть с 1 по 11 мая, спрос на зарубежные поездки мы не ожидаем. Кроме того, за время пандемии многие потеряли в доходах, а ценники высокие. Средний ценник на Кубу двое взрослых, двое детей — 230-250 тыс. — это отель 3* скромный по питанию и практически без анимации. Плюс расходы на перелеты до Москвы и ПЦР-тесты. Люди звонят, интересуются, но когда узнают цены, опечалено кладут трубку.

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