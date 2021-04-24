Игорь Важенин: «Партия «Новые люди» поможет обустроить Челябинск для жизни»

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Игорь Важенин — производственник из Челябинской области. Изготавливает оборудование для атомной энергетики. Как и многие, он не интересовался политикой. До тех пор, пока не осознал, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Ни у его компании, ни у региона, ни у страны в целом. В партии «Новые люди» он увидел политическую силу, которая сможет представлять интересы российских предпринимателей и просто людей труда в Государственной Думе.

— Почему Вы решили баллотироваться в Госдуму именно от Новых людей?

— Есть очень мощный запрос на развитие и обновление. Нет сил уже смотреть на старых политиков, которые десятилетиями сидят в Госдуме и не могут ничего изменить к лучшему. «Новые люди» — это именно та партия, которая готова объединить талантливых и неравнодушных людей. Совместными усилиями мы обустроим нашу страну для жизни. Ресурсы и возможности для этого у «Новых людей» есть, поэтому мой выбор был осознанным.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

— Есть ли у Вас предвыборная программа с учетом интересов жителей Вашего округа?

— Я много общаюсь с активом партии и вижу, что у каждого человека есть свои проблемы. Для кого-то это доступность дошкольного образования, для кого-то качество оказания государственных и муниципальных услуг, для кого-то поддержка молодых семей. Огромную помощь в составлении моей программы оказал конкурс «Марафон идей». Жители Челябинской области прислали очень много инициатив, связанных с экологией и благоустройством Челябинской области. Сейчас я анализирую проекты, чтобы включить их в программу. И я открыт к общению и готов выслушать каждого, кто ко мне обратится.

— Каковы политические настроения людей в Челябинской области? Как Вы собираетесь это учитывать в своей предвыборной компании?

— Политическая система в Челябинской области такая же, как и во всей стране. Мы видим ее полную заорганизованность, или чрезмерную стабильность. Ничего не меняется десятилетиями. Поэтому политика перестала быть интересной для людей. Они не видят существенной разницы между партиями и их программами. Думают, что политика — для политиков, а не для простых людей. Не ходят на выборы, тем самым позволяют кому-то решать за нас. Но я чувствую, что сейчас все меняется. Мы больше не будем бездействовать. Объединимся и заявим о том, что мы есть. И с нами надо считаться.

— Какая проблема Челябинской области, на Ваш взгляд требуют немедленного решения? Что для этого необходимо сделать на федеральном уровне?

— Конечно, экология. Жители устали от экологических проблем. Это видно по многолетним протестным настроениям в регионе. Пора признать: на местном уровне не решаются экологические проблемы. Значит, нужны федеральные ресурсы и возможности. Заинтересовать бизнес в снижении нагрузки на окружающую среду. Стимулировать те предприятия, которые следят за выбросами в атмосферу вредных веществ. Ограничивают эти выбросы.

— Знаете ли Вы, кто Ваши основные конкуренты по округу? Каковы Ваши основные конкурентные преимущества?

Конечно. Мои конкуренты — это интересные и самодостаточные люди, опытные в политике. Но именно это мы считаем их недостатком и своим преимуществом. Когда человек попадает во власть, то часто он утрачивают связь с людьми, теряется адекватное восприятие окружающей действительности.

Именно поэтому законом предусмотрена сменяемость власти, привлечение к ней новых людей, понимающих текущие запросы избирателей. Именно близость к людям и моя новизна в этой сфере, искреннее желание менять жизнь моих земляков к лучшему и есть мое основное конкурентное преимущество.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

— Расскажите о себе, о Вашей работе в проекте АЭС «Руппур» в АО «Силовые машины»?

— Я из простой семьи преподавателей, вырос в достаточно типовом рабочем поселке на окраине города Челябинска. Хорошо знаю все сложности жизни в небольших населенных пунктах.

Много лет работаю в сфере мирного использования ядерной энергии и горжусь этим. АЭС «Руппур» строится в Бангладеш. Этот проект доказывает, что Россия может экспортировать не только нефть, но еще и технологии мирового уровня. Работа в крупных промышленных компаниях очень много дала мне как в профессиональном, так и в личностном плане. Она научила меня находить общий язык с людьми разных национальностей и религий, уметь слушать и понимать. Но сейчас это пройденный этап, и я снова занимаюсь развитием производства в родном городе Челябинске.

— Что нужно делать, чтобы люди перестали уезжать из городов в столицу?

— Обустроить наши города для жизни. Мне близок тезис «Новых людей», что регионам надо давать больше денег и больше полномочий. Россия — это не Садовое кольцо и все, что внутри него. Россия — это регионы, которые нужно развивать. Не на словах, а на деле. Например, в каждом населенном пункте с числом жителей более 50 человек должно быть обеспечено централизованное газоснабжение, а в каждом городе населением свыше 5 000 человек — дом культуры вместимостью не менее 300 человек. Наличие подобных инфраструктурных решений придаст им значительный импульс для развития. А правильное распределение бюджетных денег в интересах регионов заставит местные власти по-настоящему эффективно работать.