Челябинский завод выпустил бетонные пасхальные яйца

Фото: Завод «Петробетон»

Челябинский завод «Петробетон» выпустил бетонные яйца к Пасхе. На своем сайте компания опубликовала их в разделе «аксессуары», и теперь любой желающий может приобрести их для себя или в качестве подарка. Но придется раскошелиться, ведь цена у этих яиц кусачая — 3 600 рублей за две штуки и коробочку с надписью «У каждого мужика должны быть».

— Есть несколько вариантов применения: можно положить оберег в трусы, будет немного неудобно первое время, но потом образуется привычка. Другой вариант — держать оберег в обеих руках, чтобы он убивал вирус, — шутят авторы бетонных сувениров.

По словам создателей, яйца можно использовать как оберег, ведь они якобы дают +20 к мужеству, +20 к спокойствию, а также усиливают иммунитет и либидо. Впрочем, несмотря на высокую стоимость изделий, завод получил уже больше сотни заказов.

Кстати, именно на этом заводе была сделана дамская сумка из бетона «Луи Беттон». Она прославилась на всю страну, ее даже показали в шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ. О 15-килограммовом клатче рассказали в рубрике поддержки малого бизнеса и, судя по всему, дела у ребят пошли в гору.

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