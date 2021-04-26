Благотворительный газ на «Вечные огни» от «НОВАТЭК»

Город Кыштым, мемориальный комплекс «Вечный огонь». Фото предоставлено ООО «НОВАТЭК – Челябинск»

«НОВАТЭК-Челябинск» с мая 2021 по май 2022 года на благотворительной основе будет поставлять газ на все мемориалы «Вечного огня» в Челябинской области. Ранее газ оплачивался из бюджетов муниципалитетов, которые теперь смогут направить высвободившиеся средства на собственные первоочередные цели.

С 2015 года «НОВАТЭК-Челябинск» реализует в регионе проект «Огонь Победы». В его рамках компания проводит ремонт мемориальных комплексов, посвященных солдатам Великой Отечественной войны. Главная цель проекта — сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. За это время было восстановлено 49 мемориалов. «Челябинская область стала первым и единственным регионом в стране, где поставщиком решен вопрос благотворительной поставки газа на «Вечные огни», — отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», заместитель председателя Законодательного Собрания области Вадим Ромасенко.

В честь 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны 9 мая в Челябинске на пешеходной улице Кирова в 20.00, перед салютом, пройдет большой праздничный концерт «Огонь Победы», который проводит компания «НОВАТЭК-Челябинск».

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