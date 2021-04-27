«Я обезоружена»: у Полины Гагариной вылетело плечо во время концерта в Челябинске

Полина не растерялась и продолжила выступление Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерт Полины Гагариной в Челябинске, который состоялся в минувшие выходные, запомнится не только фанатам, но и самой певице. Во время исполнения песни «Обезоружена» артистка взмахнула руками и согнулась от резкой боли.

— Это произошло во второй части концерта. Полина отошла в сторону, к ней подошли ребята. Они сделали какие-то манипуляции и она снова вышла к зрителям. Затем она объяснила, дескать, ребята, у меня есть проблема и иногда вылетает плечо, — рассказала КП-Челябинск одна из зрительниц концерта Елена.

Зал поддержал певицу аплодисментами.

— Челябинск, спасибо вам невероятное за такую встречу! Вчера был особенный концерт (не потому что кое-что случилось, будет нашим секретом), а потому что вчера получалось говорить особенные слова, очень сокровенные! Я хочу, чтобы в каждом из вас в душе расцветала любовь! — написала Полина Гагарина в своем Instagram.

В комментариях появилось много вопросов о том, что случилось, но никто не рассказал. Некоторые даже отказались обсуждать эту тему в личной беседе.

— Гагарина просила в Instagram не распространяться про это и я ее поддерживаю! — ответила челябинка Алена.

Вот что значит преданные поклонники!

Отметим, что из-за пандемии концерт переносили трижды. После выступления поклонники написали многочисленные слова благодарности и поддержки на официальных страницах певицы в соцсетях.

— Полина, мое восхищение! Вы настоящий профессионал своего дела! Только берегите себя пожалуйста, — пишет artzarrra.

— Пожалуйста, будьте осторожнее на сцене, — пишет dilnozrashidova.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru