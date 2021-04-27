«Жить в чистоте — это правильно»: Челябинская область наводит порядок после долгой зимы

Губернатор навел чистоту на территории родной школы в Металлургическом районе Челябинска. Фото: gubernator74.ru

Сметены опавшие листья, убрана пыль с обочин. Наши дворы и улицы освобождаются от зимнего мусора. Губернатор Челябинской области поставил срок: до майских праздников основная часть уборки должна завершиться.

— Необходимо мобилизовать предприятия, организации, которые работают на территории муниципалитетов, прошу также создать все условия для привлечения помощи жителей городов и поселков, обеспечить добровольцев инвентарем, заранее согласовать места уборки и для складирования мусора, — обращался ранее глава региона к главам муниципалитетов.

В конце минувшей недели губернатор навел чистоту на территории родной школы № 92 в Металлургическом районе. Вместе со школьниками сгребал палую листву в пакеты, красил школьное крыльцо, разносил землю для цветов по клумбам.

Алексей Текслер напомнил, что традиции субботников много лет и всегда все понимали, что наведение порядка после зимы — общая задача. Ведь дом начинается не у двери квартиры. Дом — это двор, улица, родной город, село.

На уборку вышли руководители местных органов власти, врачи, учителя, простые жители. Дети работали на пришкольных участках: убирали мусор и сухую травы, вскапывали клумбы.

В Челябинске, в Саду Победы вымыли образцы военной техники. С пылью боролись, поливая из шлангов, работали вручную.

На генеральную уборку вышли врачи детской поликлиники № 8: прочистили газоны, промыли асфальт и дорожки.

В Магнитогорске привели в порядок Сквер трех поколений. Кстати, общественное пространство в этом году благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Вышли на уборку жители Сосновского района, Миасса, Златоуста. Вычищают улицы в селах Варненского и Брединского районов.

В Долгодеревенском ветеран МВД Василий Удалов в субботник высаживал деревья на улице Свердловской. Уже несколько лет по весне участок у проезжей части здесь зеленеет листвой прижившихся рябин и лип.

В поселке Черноборский Чесменского района вместе со взрослыми на уборку выходит отряд волонтеров-школьников. Минувшей снежной зимой, кстати, дети помогали справиться с сугробами, расчищали дорожки у домов ветеранов.

В Миассе добровольцы вышли на очистку берега Тургояка. В Аргаяше привели в порядок мемориал участником Великой Отечественной войны.

С берегов озер и рек вывезено около 1,5 тысяч мешков с мусором. Фото: министерство экологии Челябинской области.

В Челябинске волонтеры, общественники и предприниматели вычистили берега Миасса, Шершней, Смолино, навели порядок вокруг Изумрудного карьера. Только на Смолино и у Шершневского водохранилища собрали более 500 мешков мусора.

Всего же, по данным минэкологии региона, с очищенной береговой линии рек и озер, протяженностью более 200 км, этой весной уже собрано и вывезено около 1,5 тыс. мешков мусора.

КСТАТИ

26 апреля на новой платформе 74.gorodsreda.ru стартовало голосование, в котором южноуральцы решат, какие общественные пространства реконструируют в Челябинской области в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 31 мая. Высказать мнение могут жители старше 14 лет всех 43 муниципалитетов.

Обращаясь к южноуральцам, губернатор подчеркнул:

— Давайте вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки. Выбор приоритетов зависит исключительно от вашего мнения. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь.

В этом году в регионе благоустроят 120 парков и 114 дворов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Делаем регион и город чистым — это, по-моему, замечательная идея, и это надо делать именно в таком духе. Я не помню, чтобы нас в школе заставляли идти на субботник, мы все ходили и убирали. Мы в детстве это делали, сейчас школьники делают. Вполне нормально после зимы убрать, сейчас трава взойдет, чтобы все было красиво, чтоб глаз радовало. Вообще, в чистоте жить — это правильно.

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