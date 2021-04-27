Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 8:30

«Жить в чистоте — это правильно»: Челябинская область наводит порядок после долгой зимы

До майских праздников по поручению губернатора Алексея Текслера основная часть субботников завершится.
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Губернатор навел чистоту на территории родной школы в Металлургическом районе Челябинска. Фото: gubernator74.ru

Губернатор навел чистоту на территории родной школы в Металлургическом районе Челябинска. Фото: gubernator74.ru

Сметены опавшие листья, убрана пыль с обочин. Наши дворы и улицы освобождаются от зимнего мусора. Губернатор Челябинской области поставил срок: до майских праздников основная часть уборки должна завершиться.

— Необходимо мобилизовать предприятия, организации, которые работают на территории муниципалитетов, прошу также создать все условия для привлечения помощи жителей городов и поселков, обеспечить добровольцев инвентарем, заранее согласовать места уборки и для складирования мусора, — обращался ранее глава региона к главам муниципалитетов.

В конце минувшей недели губернатор навел чистоту на территории родной школы № 92 в Металлургическом районе. Вместе со школьниками сгребал палую листву в пакеты, красил школьное крыльцо, разносил землю для цветов по клумбам.

Алексей Текслер напомнил, что традиции субботников много лет и всегда все понимали, что наведение порядка после зимы — общая задача. Ведь дом начинается не у двери квартиры. Дом — это двор, улица, родной город, село.

На уборку вышли руководители местных органов власти, врачи, учителя, простые жители. Дети работали на пришкольных участках: убирали мусор и сухую травы, вскапывали клумбы.

В Челябинске, в Саду Победы вымыли образцы военной техники. С пылью боролись, поливая из шлангов, работали вручную.

На генеральную уборку вышли врачи детской поликлиники № 8: прочистили газоны, промыли асфальт и дорожки.

В Магнитогорске привели в порядок Сквер трех поколений. Кстати, общественное пространство в этом году благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Вышли на уборку жители Сосновского района, Миасса, Златоуста. Вычищают улицы в селах Варненского и Брединского районов.

В Долгодеревенском ветеран МВД Василий Удалов в субботник высаживал деревья на улице Свердловской. Уже несколько лет по весне участок у проезжей части здесь зеленеет листвой прижившихся рябин и лип.

В поселке Черноборский Чесменского района вместе со взрослыми на уборку выходит отряд волонтеров-школьников. Минувшей снежной зимой, кстати, дети помогали справиться с сугробами, расчищали дорожки у домов ветеранов.

В Миассе добровольцы вышли на очистку берега Тургояка. В Аргаяше привели в порядок мемориал участником Великой Отечественной войны.

С берегов озер и рек вывезено около 1,5 тысяч мешков с мусором. Фото: министерство экологии Челябинской области.

В Челябинске волонтеры, общественники и предприниматели вычистили берега Миасса, Шершней, Смолино, навели порядок вокруг Изумрудного карьера. Только на Смолино и у Шершневского водохранилища собрали более 500 мешков мусора.

Всего же, по данным минэкологии региона, с очищенной береговой линии рек и озер, протяженностью более 200 км, этой весной уже собрано и вывезено около 1,5 тыс. мешков мусора.

КСТАТИ

26 апреля на новой платформе 74.gorodsreda.ru стартовало голосование, в котором южноуральцы решат, какие общественные пространства реконструируют в Челябинской области в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 31 мая. Высказать мнение могут жители старше 14 лет всех 43 муниципалитетов.

Обращаясь к южноуральцам, губернатор подчеркнул:

— Давайте вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки. Выбор приоритетов зависит исключительно от вашего мнения. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь.

В этом году в регионе благоустроят 120 парков и 114 дворов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Делаем регион и город чистым — это, по-моему, замечательная идея, и это надо делать именно в таком духе. Я не помню, чтобы нас в школе заставляли идти на субботник, мы все ходили и убирали. Мы в детстве это делали, сейчас школьники делают. Вполне нормально после зимы убрать, сейчас трава взойдет, чтобы все было красиво, чтоб глаз радовало. Вообще, в чистоте жить — это правильно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ