Вместе с детьми: Алексей Текслер навел чистоту у родной школы N92

Алексей Текслер навел чистоту на участке у родной школы. Фото: gubernator74.ru

Вечер пятницы губернатор Алексей Текслер провел на территории своей школы N92 в Металлургическом районе Челябинска — участвовал в субботнике. Вместе с главой региона работали школьники: граблями сметали палую листву, грузили мешки с убранным мусором в машину. Губернатор с детишками покрасил школьное крыльцо, разнес свежую землю по клумбам — скоро здесь появятся цветы.

— Молодежь лучше меня все знает и понимает. Никакого сомнения быть не может, это не вопрос примера, это вопрос команды Челябинской области. Делаем регион и город чистым — это, по-моему, замечательная идея, и это надо делать именно в таком духе, — сказал Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул: во времена его школьного детства никого не приходилось уговаривать выходить на субботники. Традиции генеральной весенней уборки наших дворов и улиц, пришкольных участков много лет.

— Вполне нормально после зимы убрать, сейчас трава взойдет, чтобы все было красиво, чтоб глаз радовало. Вообще, в чистоте жить — это правильно, — подытожил губернатор.

Напомним, в начале апреля на областном совещании с главами муниципалитетов руководитель региона поручил навести чистоту во всех городах, селах, поселках до майских праздников.

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