Расписание ЕГЭ в Челябинске 2021: когда пройдут экзамены по предметам

Аттестационная кампания в Челябинской области начнется 31 мая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чуть больше месяца остается до единого государственного экзамена у 11-классов. Майски праздники, объявленные Владимиром Путиным, с 1 по 11 число как раз кстати. Будет больше времени на подготовку. И все же не все челябинцы радуются предстоящим выходным. Аттестационная кампания в регионе начнется 31 мая. Стало известно расписание ЕГЭ в Челябинске 2021. Рассказываем, когда пройдут экзамены по предметам.

Первыми проверят свои знания выпускники, которые выбрали в качестве дополнительных предметов: географию, литературу и химию.

Обязательные экзамены, которые должны сдавать все без исключения, проводят несколько дней.

3 и 4 июня — русский язык

7 июня — профильную математику

11 июня — историю и физику

15 июня — обществознание

18 июня — биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам

21 и 22 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам

24 и 25 июня — ЕГЭ по информатике и ИКТ

Экзамен по информационно-коммуникационным технологиям в этом году впервые пройдет в компьютерной форме.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ в 2021 году с 28 июня по 2 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пересдать предмет можно будет с 28 июня по 2 июля. Этим временем могут воспользоваться те, кто не сможет сдать экзамены в июне из-за болезни, карантина или по другой уважительной причине. Но тогда ее придется подтвердить документально. Экзамен примут и у тех, кто получит неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку.

С 12 по 17 июля — еще один дополнительный период для тех, кто пропустит проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не справится со всеми заданиями в основной или резервный день по уважительной причине. 13 июля — пересдача по русскому языку.

Важно знать!

Без ЕГЭ могут обойтись те выпускники, которые не собираются поступать в ВУЗ в этом году. Но для аттестата о среднем образовании все-таки придется блеснуть знаниями. И сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Его расписание обещают назвать в ближайшее время.

Для поступления в ВУЗы можно сдать ЕГЭ только по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не будет проводиться.

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