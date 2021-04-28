Близятся каникулы с 1 по 10 мая.

Куда сходить на майские праздники в Челябинске 2021 теперь волнует многих. 10-днейный отдых, объявленный Владимиром Путиным, не все восприняли с энтузиазмом. Но кто добровольно откажется от выходных, тем более это время можно потратить с пользой? «Комсомольская правда» сделала шпаргалку, что интересного будет происходить в майские каникулы и куда сходить в Челябинске.

С 1 мая начнут курсировать дополнительные автобусы к садам и дачам. Можно выбраться на природу к знаменитым озерам Челябинской области. Или остаться в городе и посвятить это время культурному обогащению. А интересного будет много.

Первомай

В 11 часов в парке Гагарина профсоюзные организации региона будут произносить со сцены свои лозунги и требования. В 12 часов там же можно будет посмотреть митинг-концерт. Выступят победители конкурса «Рабочая песня-2021».

Первомайская демонстрация состоится в парке Гагарина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В парке Пушкина в вечернее время будет играть духовой музыкальный оркестр.

А позже все жители и гости Челябинска смогут увидеть праздничный салют в честь признания Челябинска городом трудовой доблести. Во сколько и где он состоится, можно узнать из афиши празднования Праздника весны и труда.

1 мая, словно второй День защиты детей. Многие творческие коллективы подготовили насыщенную программу для юных жителей Челябинска к внеплановым каникулам. Кроме того, все праздничные дни им в качестве подарка сделают бесплатный вход в городские музеи.

В Краеведческом музее представлено 6 экспозиций. 5 из них будут работать все майские праздники: выставка фотографий Сергея Коляскина «Царство холода», Бронзовый век Елены Кузьминой, Женщины о прекрасном, 22 июня, ровно в 4 часа, Время первых. История покорения космоса. Поторопиться нужно на Космическую одиссею. Она завершится 4 мая.

До 9 мая можно будет посетить выставку Никаса Сафронова в Краеведческом музее. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В музее Изобразительных искусств в мае тоже будет интересно. В рамках «Ночи музеев-2021», которая состоится 15 мая, уже можно познакомиться со специальным проектом Любови Серовой «Рисунок: формула мироздания». Там же расскажут о Часе Земли, приуроченном к масштабной экологической акции. А до 9 мая продлится персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «О чем молчат картины».

Театральные билеты на майские каникулы для юных челябинцев будут со скидкой.

В 11 часов Молодежном театре состоится мягкая сказка для зрителей старше 6 лет «Душа подушки». Она о каждом из нас. О том, как мы любим, боимся, верим в мечту и чего-то ждем.

А в театре песочной живописи и теней «Скарабей» в то же самое время покажут «Сказку о рыбаке и рыбке». Теневой спектакль можно смотреть с 3 лет. Продолжительность всего 30 минут и цена символическая — 170 рублей.

Песочные спектакли очень увлекают юную публику. Фото: архив КП.

В 12 часов в большом зале «Скарабей» состоится премьера «Сказка о царе Салтане». Песочный спектакль в жанре сторителлинг рассчитан на зрителей от 7 лет.

В 17 часов спектакль песочной живописи «Алые паруса». Возраст участников представления от 3 лет.

В Камерном театре «Сказ про то, как Федор кузнец землю русскую от нечестии спасал. В этот день будет несколько показов: в 12, 14 и 18 часов. Постановку повторят 9 мая в 12 часов. Спектакль подойдет детям от 6 дол 12 лет.

1 мая на сцене Молодежного театра покажут спектакль "Ван Гог. Автопортрет", премьера которого состоялась 25 апреля 2021 года. Фото: с сайта chelgmt.ru

В 18 часов в Молодежном театре покажут драму «Ван Гог. Автопортрет». Его премьера состоялась 25 апреля 2021 года. Спектакль по мотивам «Писем к брату Тео» Винсента Ван Гога и эссе Антонена Арто «Ванн Гог. Самоубитый обществом». Познакомиться с судьбой двух великих людей приглашают зрителей старше 16 лет.

2 мая

В Молодежном театре в 11 часов ждут малышей на «Лесные сказки». Четыре времени года познакомят их с героями русских народных сказок: хитрой лисицей, трусливым зайцем, неуклюжем медведе. Вход 350 рублей.

А в Скоробее в это время начнется теневой спектакль «Как Емеля щуку изловил». На семейный просмотр приглашают зрителей старше 5 лет.

В 12 часов там же покажут спектакль «Боевые танки для детей». Песочное представление о героическом и неоценимом вкладе детей в Великую Победу над фашизмом. Он основан на реальных исторических фактах и рассчитан на публику старше 12 лет. Постановку повторят 8 мая в 13 часов.

Театры Челябинска подготовили обширную культурную программу на май. Фото: архив КП.

В 18 часов Челябинский государственный драматический молодежный театр приглашает совершеннолетних зрителей на спектакль «Танец длиною в жизнь». Он о случайной встрече двух молодых людей в курортном ресторане, после которой они уже не смогли расстаться. И подарили друг другу любовь на всю жизнь.

А в камерном театре тоже в 18 часов покажут экзистенциальный детектив «Сад расходящихся тропок». О бесконечности времени и вариациях жизни расскажут в формате моноспектакля. Зрелище для горожан старше 16 лет. Эту постановку можно будет увидеть еще и 4 мая также в 18 часов.

3 мая

В 17 часов во Дворце культуры «Синеглазово» состоится праздничный концерт местных исполнителей «Мы в мире, дружбе будем жить».

А во Дворце культуры железнодорожников пройдет встреча веселых и находчивых. Уральская лига КВН 1/8 финала начнется в 19 часов. 4 мая в то же самое время будет продолжение. Вход платный.

4 мая

В 11 часов в театре драмы имени Орлова покажут японскую народную сказку «Иссумбоси». В переводе на русский «Мальчик-с-пальчик». Представление пройдет в формате «театр на подушках» для детей от 3 до 7 лет. Малышей и их родителей ждут на сцене «Галерка». Билет 125 рублей.

"За чертой" - истории из чужеземной жизни в одном действии для зрителей старше 16 лет. Фото: с сайта cheldrama.ru

В 16 и 18 часов на этой же сцене только уже взрослые зрители перенесутся в Индию. Им покажут завораживающий спектакль в одном действии по мотивам рассказов Редьярда Киплинга «За чертой». Исполнять будет Олег Барышев.

В 18 часов на большой сцене Молодежного театра раскроют повесть Бориса Васильева «Завтра была война». На спектакль ждут челябинцев старше 12 лет. Вспоминать тяжелые военные годы там будут еще 5-7 мая в то же самое время.

В Новом художественном театре раскроют закулисную тему. Фото: Архив КП.

А в Новом художественном театре в 18 часов состоится показ закулисной комедии «Женская лига». Зрители смогут посмотреть и послушать, что делается перед, после и между спектаклями. Постановка принадлежит чешскому драматургу Арношть Голдфламу и с интересом воспринимается публикой старше 16 лет.

В 18.30 в Концертном зале имени Прокофьева состоится концерт «И друзей соберу…» памяти Булата Окуджавы. В программе песни великого барда и его современников. Концерт будет разбит на два отделения: каждое по 45 минут. Стоимость билетов от 200 до 400 рублей.

5 мая

В 11 и в 13 часов в театре драмы имени Орлова приоткроют волшебный и таинственный мир африканской сказки. Самым маленьким расскажут про «Дочь солнца и луны». В привычном формате для такой аудитории «театр на подушках». Представление также будет на следующий день, 6 мая, в 11 и 13 часов.

В театре драмы имени Орлова в майские праздники покажут постановки для зрителей разного возраста. Фото: архив КП.

А в 16 часов в драме можно будет окунуться в атмосферу северной столицы. Там пройдет моноспектакль-экскурсия «Портрет 2.0» по повести Николая Гоголя. Зрители узнают историю художника, который не смог отстоять свой талант перед жаждой славы и денег. На следующий день, 6 май, постановку повторят, но уже в 18 часов.

«Гнездо глухаря» в Камерном театре покажут в 18 часов. Постановка о периоде позднего брежневского правления принадлежит крупнейшему драматургу ХХ столетия Виктору Розову. Стоимость билетов от 200 до 1000 рублей.

В Челябинск приедет популярный рэпер Ramil'. Фото: с личной страницы музыканта.

В 18 часов в клубе Галактика состоится сольный концерт нового, но набирающего все большую популярность исполнителя RAMIL'. Он же Роман Орлов представит свой дебютный альбом «Хочешь со мной». Его треки стремительно забираются на вершину различных хит-парадов. Концерт для молодежи от 12 лет. Вход платный.

Концерт-спектакль, посвященный жертвам войны «Звуки бессмертия» в зале Органной и камерной музыки. В программе прозвучат мелодии, популярные во времена Второй мировой войны, а также современные бардовские песни и великая молитва «Ave Maria». Все билеты, как сообщают организаторы, раскуплены.

6 мая

В 17 часов на сцене Дома культуры Челябинского электровозоремонтного завода театр кукол имени Вольховского покажет «Полонез Огинского». Это новелла о войне по мотивам одноименной повести Губаревича. Постановка рассчитана на зрителей от 12 лет. На следующий день, 7 мая, ее также повторят в 18 часов.

Театр кукол представит спектакль-новеллу о войне "Полонез Огинского". Фото: с сайта http://teatrkukol74.ru.

В 18 часов на большой сцене театра драмы имени Орлова в преддверии Дня Победы покажут драму «Вечно живые». Это история одной любви, в которую безжалостно вторглась война. Продолжительность спектакля около 3 часов.

В Камерном театре в это же время можно будет увидеть историю судебной ошибки с музыкой и танцами «Третья голова». Перед зрителями предстанет Франция середины прошлого века, а события так похожи на настоящие.

В 18.30 впервые на челябинской сцене театра оперы и балета покажут знаменитую оперу Кристофера Глюка «Орфей и Эвридика». Режиссер спектакля Андрей Соколов предлагает новый взгляд на произведение, созданное в 18 веке, дополнив древнегреческий миф о силе любви современным сюжетом. Постановка будет интересна зрителям старше 12 лет.

6 мая в театре оперы и балета покажут знаменитую оперу Кристофера Глюка «Орфей и Эвридика». Фото: архив КП.

7 мая

В Камерном театре в 18 часов покажут постановку «Мой внук Вениамин». Главную роль сыграет заслуженная артистка РФ Зульфия Акчурина. Ее героиня потеряла все во время войны, на ее родине было уничтожено все еврейское население. И теперь она мечтает найти своему сыну еврейскую жену. Но захочет ли он следовать воли матери. Постановка о том, как прислушаться собственному зову будет интересна зрителям старше 16 лет.

В Новом художественном театре 7 мая покажут спектакль по рассказам Шукшина "Светлые души". Фото: с сайта https://www.nht74.ru

На сцене Нового художественного театра в это время произойдет сценическая фантазия по рассказам Шукшина «Светлые души». Продолжительность действа около 3 часов с антрактом. Стоимость билета 350 рублей.

В 18 часов в театре оперы и балета имени Глинка поставят балет в 2-х действиях «Лебединое озеро». Под новой сценической редакцией народного артиста РФ Юрия Клевцова. Продолжительность 2 часа 30 минут с одним антрактом. Билет на русский балет обойдется от 200 до 2000 рублей.

8 мая

В 11 часов и 13 на сцене Дома культуры Челябинского электровозоремонтного завода театр кукол имени Вольховского покажет спектакль — хэппи-энд «Три поросенка» для детей от 3 лет. Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

В 11 часов в театре песочной живописи «Скарабей» покажут интерактивный спектакль для юных зрителей от 4 лет «Как в Волшебный лес хулиган залез». В легкой игровой форме детям расскажут о том, как сохранить окружающую среду. Участие 170 рублей.

В театре песочной живописи и теней юных челябинцев ждет насыщенная программа на майские праздники. Фото: архив КП.

В 17 часов в «Скарабее» спектакль песочной живописи на знаменитую поэму «Василий Теркин». Приглашают зрителей старше 7 лет. Продолжительность 30 минут.

В 18 часов в Камерный театр приглашают зрителей старше 16 лет на осенний романс «Не уходи». По мотивам пьесы Семена Злотникова «Уходил старик от старухи». Этот спектакль о любви в самом высоком понимании этого слова. Цена за билет от 200 до 1000 рублей. Ее повторят 11 мая в 18 часов.

Режиссёр постановки "Не уходи" – заслуженная артистка РФ Марина Аничкова. Фото: с сайта kamerata.ru.

Новый художественный театр также приглашает челябинцев к себе на песню в 2-х действиях «Саня, Ваня, с ними Римас». История, тесно связанная с войной, но и не только о ней. Еще она о большой любви, о настоящем прощении, о судьбе трех замечательных женщинах, сражавшихся против фашизма. 350 рублей за билет.

9 мая

Праздничная афиша включает в себя разные мероприятия: торжественная церемония на площади революции, возложение цветов, концерты и многое другое. Рассказываем про 9 мая в Челябинске 2021: где и что посмотреть на День Победы.

Также известно, что в Челябинск на Праздник Победы приедет группа «Любэ» и вокальный ансамбль «Самоцветы». А вести концерт у Торгового центра будут российские звезды театра и кино.

Бессмертный полк в Челябинске 2021: акция пройдет в онлайн-формате.

10 мая

Дворец культуры Железнодорожников приглашает на грандиозный концерт известного народного ансамбля «Митрофановна». Коллектив существует больше четверти века и продолжает завоевывать сердца миллионов слушателей по всей стране. «Митрофановна» выступит совместно с артистами казачьей песни «Вольница». Живое звучание гитары, балалайки и современных аранжировок подойдет публике старше 12 лет. Входной билет 400 рублей.

Там же, во Дворце культуры железнодорожников, но уже в 19 часов можно будет насладиться самым известным балетом Петра Ильича Чайковского. «Лебединое озеро» в постановке труппы театра Классический национальный русский балет В. Бутримовича. Приглашаются зрители от 6 лет.

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