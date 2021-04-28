Прибыль увеличивается, зарплата растет: о реализации нацпроекта «Производительность труда» в Челябинской области

Нацпроект «Производительность труда» был запущен в 2019 году. Главными кураторами этого начинания являются первые лица федерального правительства. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 62 предприятия региона. Главная цель — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже пяти процентов в год. Для этих целей Федеральный центр компетенций при министерстве экономического развития России разработал специальную платформу www.производительность.рф, где представлена вся необходимая информация, пакеты документов для участников проекта.

В Челябинской области уже более 60 предприятий подключились к работе в рамках таких программ, охватывающих все аспекты развития экономики и в первую очередь нацеленных на повышение квалификации персонала, эффективности производственных процессов, и, как следствие, увеличение прибыли. Отметим, что нацпроект предусматривает, в том числе, и механизмы льготного кредитования, другие варианты поддержки участников его реализации.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Во время дискуссии, организованной Фондом развития промышленности Челябинской области и медиахолдинга «Аргументы и Факты-Челябинск», руководители нескольких предприятий поделились своим опытом работы по нацпроекту «Производительность труда».

Так, генеральный директор АО «Птицефабрика Челябинская» Евгений Наруков подчеркнул, что их предприятие опробовало этот механизм развития на одной из производственных площадок. Экономический эффект оказался более, чем весомым: прибыль составила более 90 млн рублей.

— Любым инструментом нужно пользоваться профессионально, осознанно, зная чего ты хочешь в итоге добиться. «Накрасить губы» и внешне показать, что все красиво — это не выход. Должны реализовываться, внедряться процессы, которые реально влияют на эффективность производства, — отметил Евгений Наруков.

Руководитель проектного офиса АО «Златмаш» Вера Кузнецова рассказала, что они включились в этот проект с большим желанием, проведя анализ всей системы работы участков гражданского производства. Выпуск продукции при этом увеличился на 19%, и настолько же и выработка на одного сотрудника. Этот же опыт в дальнейшем будет применяться и на участках военного назначения.

Директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин подчеркнул, что специалисты Федерального центра компетенций бесплатно провели аудит, показав «слабые места», дав целый ряд рекомендаций по оптимизации производственных процессов. В конечном итоге чистая прибыль компании по итогам отчетных периодов заметно увеличилась.

ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТОВ

Временный генеральный директор АО «НИИИТ-РК (Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы) Дмитрий Брейгин также заметил, что помощь экспертов в реализации таких важных проектов была очень полезна, и у этой программы очень большое будущее.

Все выступающие говорили о том, что реализация таких программ Национального проекта «Производительность труда» позволила поднять уровень заработной платы работникам, и не только в рамках плановых индексаций.

Директор Областного государственного автономного учреждения (ОГАУ) «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» Сергей Казаков, подводя некоторый итог дискуссии, еще раз отметил, что в рамках реализации Нацпоректа «Производительность труда» от предприятий не требуется никаких капитальных вложений.

— Все, что нужно, — это зарегистрироваться на сайте проекта www.производительность.рф и заполнить заявку. Это занимает не более 10 минут. Все остальное сделают наши специалисты и сами свяжутся с руководителями предприятия. Главное — это показать, что предприятия, организации могут повышать эффективность своей работы, в том числе, и через рацпредложения, через творческий потенциал коллектива. При этом увеличивая заработную плату сотрудникам, создавая новые рабочие места, — сказал Сергей Казаков.