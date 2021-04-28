Депутата Курганской облдумы исключат из партии за охоту, где снегоходом давили волка

В ближайшее время Дениса Хахалова исключат из «Единой России». Фото: кадр из видео, Курганская областная дума

Депутата Курганской областной думы от «Единой России» Дениса Хахалова исключат из партии за охоту, где жестоко расправились над волком. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

— В ближайшее время живодер будет с позором исключен из рядов нашей партии. Также направим обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков составов уголовного преступления, — сообщил Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Также в Следственный комитет и прокуратуру намерена обратиться глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Это не входит в зону ответственности службы, но я как человек не могу пройти мимо. Делаем запрос в СК и прокуратуру. Такая жестокость не должна остаться без наказания, — написала Светлана Радионова в Instagram.

Скриншот: instagram.com/_svetlana__radionova_

Напомним, скандал завязался после зимней охоты, в которой по некоторым данным участвовал Денис Хахалов. В сети появилось видео, где мужчины переезжают на снегоходе волка. Животное истекает кровью и пытается зажать в зубах ружье, которое один из охотников начинает тыкать ему в морду.

— Давай я тебя сниму! Затолкай дуло! — бодро предлагает другой охотник.

— Вот это сафари! — смеются участники видео.

По этическим соображениям мы не публикуем эту видеозапись.

Как сообщают СМИ, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, обратились в полицию с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными и незаконной охоты.

КП-Челябинск направила запрос в облдуму Курганской области с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

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