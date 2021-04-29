Пенсии выплачивают в период с 4 по 24 число ежемесячно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году майские праздники получаются продолжительнее, чем было запланировано. Владимир Путин подписал указ о том, что с 4 по 7 мая тоже будут нерабочие выходные дни. Кто же на самом деле будет отдыхать, а кто работать? И как это отразится на укладе жизни челябинцев, которые напрямую зависят от Государства? «Комсомольская правда» выяснила, каким будет график выплаты пенсий в мае 2021 в Челябинской области.

С 4 по 24 число каждого месяца пенсионеры получают свое законное пособие. Одни приходят за ним на Почту России, другим деньги приносят домой, а третьи получают уведомление о поступлении средств на карту.

8 майских дней 2021 года попадают в промежуток пенсионных выплат. Но они не должны повлиять на график выплат.

В праздничные майские дни на территории Челябинской области выплата и доставка пенсий будет проходить в зависимости от способа получения пенсии, — сообщают в ведомстве.

На Почте России майские пенсии начнут выдавать, как обычно, с 4-го числа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отделениях связи выдачу пенсий и других выплат начнут с 4 мая (с учетом режима работы отделений почтовой связи).

График работы Почты России в Челябинске

1 мая — выходной день

2 мая — обычный график

3 мая — субботнее расписание

4-7 мая — обычный график

8 мая — закроется на час раньше

9 мая — выходной день

10 мая — воскресное расписание

Лично вручать пенсии в Металлургическом, Курчатовском и Тракторозаводском районах города тоже будут по графику, с 4 мая.

Законное майское пособие пенсионеры региона получат без каких-либо переносов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Переносов из-за праздников в кредитных учреждениях тоже не будет. Пенсионеры, которые привыкли получать доход через банки, майская пенсия поступит на счет в привычную дату, как это происходит в другие месяцы.

Любую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить по единому региональному телефону ПФР: 8-800-6000-277. Или напрямую позвонить в управление ПФР, которое находится в каждом городе и районе Челябинской области.

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