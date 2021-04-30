«Безумный раритет»: в Челябинске восстановили американскую пожарную машину 90-х годов

Автомобиль Chevrolet сошел с конвейера в 1990 году и через 6 лет прибыл в Челябинск Фото: Алексей КИТАЕВ

В Челябинске восстановили старую пожарную машину «Шевроле». В лихие 90-е мощный американец выезжал на крупные ЧП, работая в 1-й пожарной части на улице Пушкина. Иномарка использовалась в качестве штабного автомобиля, обеспечивая спасателям связь и освещение.

Со временем автомобиль начал устаревать, тем более поступил он уже с шестилетним «пробегом». Приходила новая, усовершенствованная пожарная техника и американца поставили в резерв. В прошлом году спасатели решили подарить ему новую жизнь. Поводом стал смотр-конкурс лучших штабных автомобилей.

В «нулевые» автомобиль устарел и его поставили в резерв Фото: Алексей КИТАЕВ

В основном челябинские пожарные использую отечественные КАМАЗы (на фото — слева) и Уралы Фото: Алексей КИТАЕВ

Внутри машина оснащена по последнему слову техники Фото: Алексей КИТАЕВ

Его функции остались те же. Добавили современный двигатель, мощный генератор. Появилось место для спецодежды, средств спасения, инструмента, запаса воды и еды на несколько суток. А уж сколько современных девайсов — коллеги из Америки точно позавидуют.

— Рабочее место оснащено средствами связи, освещения, разведки, в том числе с применением беспилотных воздушных систем, с возможностью передачи изображения в оперативный штаб, тепловизора, для обнаружения пострадавших в дыму и выявления скрытых очагов горения. Для безопасности работы личного состава применяется система обнаружения и поиска «Маяк спасателя», позволяющая отслеживать местоположение пожарного внутри помещения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Для удобства у штабного автомобиля можно развернуть тент Фото: Алексей КИТАЕВ

«Шевроле» выезжает на все тренировки и учения, а также на серьезные происшествия, где требуется развернуть штаб.

В восторге не только сотрудники, но и ценители техники.

— Это безумный раритет, тем более среди машин МЧС. В стране таких — по пальцам пересчитать, — отмечает фотокорреспондент Алексей Китаев.

Световая башня «Свеча» — разработка IT-специалиста Антона Пашкова из Челябинска Фото: Алексей КИТАЕВ

На снимках, рядом с автомобилем, вы уже заметили светящиеся столбы, а точнее световые башни под названием «Свеча». Они — тоже часть оснащения автомобиля. А разработал их молодой IT-специалист из Челябинска Антон Пашков. Они способны освещать пространство в радиусе до 100 метров, не боятся жары, холода и сильного ветра. В случае внезапного отключения питания могут работать от аккумулятора, в то время как старые натриевые лампы могут упасть или прожечь гибкую опору. Их используют не только в экстренных ведомствах, но и в походах.

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