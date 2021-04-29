Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Кургане

Алкомаркетам придется закрыться или спрятать все спиртное от покупателей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кургане ввели «сухой закон» на 1 и 9 мая. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте администрации города, продажа всех видов алкоголя и даже пива запрещена с 8:00 до 23:00. Опохмелиться ночью тоже не получится — в это время действует единый для всей страны запрет.

Алкоголь запрещен на праздничных площадках. Выпить бокал-другой в кафе или ресторане можно, а вот навынос крепче кофе ничего не продадут.

— Магазины будут работать, но спиртное, согласно распоряжению администрации города, продавать не будем, — пояснили КП-Челябинск в сети «Красное&Белое».

Судя по соцсетям, курганцев эта новость не расстроила. Одни пишут, что закупятся 30 апреля, другие говорят, что горячительные напитки и вовсе нужно запретить.

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