Бессмертный полк онлайн: как принять участие в Челябинске в 2021 году

Акцию "Бессмертный полк-2021" начнут транслировать 9 мая в 15 часов. Фото: архив КП.

В этом году Бессмертный полк прошагает по стране в режиме онлайн. Да, многие привыкли к этому впечатляющему шествию, общению с «однополчанами», но у нового формата тоже есть свои плюсы. Онлайн-шествие обещает быть масштабным. Делимся инструкцией, по Бессмертному полку онлайн: как принять участие в Челябинске в 2021 году.

В Челябинской области задействовано 525 волонтеров разного возраста и профессий. От них будет зависеть, как пройдет Бессмертный полк онлайн. Шествие обещает быть масштабным. Делимся инструкцией, как принять участие в Челябинске в 2021 году.

Штендер (фотография в макете с держателем) для акции не придется заказывать где-то отдельно. Его можно оформить на официальном сайте акции. Кстати, слово, обозначающее стойку или штатив, пришло к нам из немецкого «stände». В мирное время на такие вещи почти не обращаешь внимания. Народы заимствуют друг у друга разные названия, и в этом нет ничего удивительного.

В этом году массовое шествие хотят перенести на годовщину Парада Победы - 24 июня. Фото: архив КП.

В этот раз вся подготовка исключительно в сети

Регистрируемся на сайте moypolk.ru. Если вы завели личный кабинет в прошлом году, достаточно просто обновить информацию в разделе «Банк памяти».

А тому, кто впервые будет отправлять заявку, придется запастись временем и достоверными сведениями. И составить правдивую историю о своем герое.

Вначале несколько сведений о себе и обязательно укажите место проживания. В этом году это важное условие. Шествие будет разделено на регионы.

— Каждый зарегистрировавшийся человек с историей своего предка на портале в результате увидит себя в челябинском шествии в трансляции в социальных сетях или по телевидению, — поделилась руководитель регионального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

Как рассказать историю

созданную историю можно отредактировать или дополнить. Скриншот: с сайта moypolk.ru.

После создания своего профиля приступаем к подробному рассказу о солдате. Там несколько пунктов. Организаторы советуют писать любые воспоминания свои или родных. Это такое сохранение и передача памяти о конкретном человеке его потомкам.

Сведения в любой момент можно будет отредактировать или дополнить. Обычно такой поиск очень сплачивает даже далеких родственников.

— Многих из «Поколения Победителей» уже нет с нами, но они вновь и вновь становятся центром семейного притяжения, центром семейной истории. В этом и есть суть Бессмертного полка, — из письма успешно пройденной регистрации на сайте moypolk.ru.

Создаем семейную историю на сайте Бессмертного полка

1. Сверху выбираем раздел «Запиши деда в полк».

2. Заполняем обязательные поля: фамилия, имя и отчество родственника.

3. Нажимаем на «Загрузить фото». Откроется окно, где нужно будет выбрать файл с компьютера. Если у вас отсканированный снимок, то его можно будет подредактировать с помощью фоторедактора сайта.

Скорректировать по центру или убрать белые поля, которые свидетельствуют о старине фотокарточки, можно с помощью фоторедактора сайта. Скриншот: с сайта moypolk.ru.

4. Выбираем город, в который будет записана история. Это может быть место, где родился солдат, откуда он уходил на фронт, или где теперь живет его семья.

5. Заполняем летопись поколения: дату, место рождения, звание, воинскую специальность, годы службы и дату смерти.

В графе «Звание» у победителя, о котором вы рассказываете, оно может быть не только военное, но и любое другое: «труженик тыла», «ребенок войны», «узник концлагеря», «житель блокадного Ленинграда», «партизан», «подпольщик».

6. «История солдата» — рассказ в произвольной форме о судьбе вашего героя. Военные события и мирное время.

7. В разделах «Дата и место призыва», «Принимал участие», «Боевой путь», «Госпиталь» и «Плен» детализируем историю солдата.

Поле «Боевое подразделение» создано для того, чтобы люди могли найти однополчан своего фронтовика. Скриншот: с сайта moypolk.ru.

Зная номер полка или дивизии, можно попытаться найти дополнительные сведения о боевом пути солдата.

8. Раздел «Воспоминания» заполняется историями самого солдата, или рассказами о нем его друзей и родственников.

Можно добавить несколько воспоминаний о солдате. Скриншот: с сайта moypolk.ru.

9. «После войны»: как сложилась судьба героя войны и его семьи.

10. Дополнительная информация о родственнике.

В разделе «Награды» размещаем фотографии орденов и медалей фронтовика. Если они не сохранились, пропускаем этот пункт. Или находим изображения из интернета. Можно добавить несколько наград.

В поле «История награды» записываем историю подвига предка.

11. Видеоматериалы из семейного архива также можно прикрепить к истории. Сначала загружаем видео на YouTube, а затем вставляем ссылку на ролик в разделе «Добавление ссылки YouTube».

12. Раздел «Документы» для размещения отсканированных вырезок из газет, извещения о гибели, наградных документов.

13. Загружаем снимки из семейного фотоальбома.

Получится, своего рода, виртуальный семейный альбом. Скриншот: с сайта moypolk.ru.

14. Благодаря разделу «Однополчане», куда помещаются фото боевых товарищей солдата с их именами и фамилиями, есть вероятность познакомиться с их потомками.

15. Прикрепляем письма с фронта.

16. «Семья солдата»: добавляем фотографии и истории предков и их потомков. Получится настоящий семейный альбом.

17. Можно связывать истории родственников: страницу деда можно прикрепить к странице бабушки. Чтобы это сделать, указываем ссылку на страницу с существующей историей.

18. Заполняем информацию о себе. Ваше имя будет отображаться в общем доступе. Важно также указать вашу степень родства. Другие сведения будут скрыты по умолчанию.

Один участник может включить в "Бессмертный полк" до 15-ти своих родственников: ветеранов войны и тружеников тыла. Скриншот: с сайта moypolk.ru.

19. После того, как вы нажмете «Сохранить», история попадет к координатору указанного населенного пункта.

Ее проверят и, если все будет в порядке, опубликуют через 1-3 дня. А на электронную почту придет сообщение с точным временем, когда в общей трансляции покажут вашего героя.

Если при оформлении заявки возникнут вопросы, можно обратиться на горячую линию штаба: 8 (800) 20-1945-0.

Принимать заявки на участие в акции «Бессмертный полк-2021» будут до 8 мая включительно. Один человек может добавить информацию о 15 родных: ветеранах войны и тружеников тыла. Организаторы просят не отправлять истории в последний момент, чтобы не создать аврал модераторам.

Шествие в регионах начнется 9 мая в 15 часов по местному времени.

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