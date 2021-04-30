Горячую воду для опрессовки в Челябинске начнут отключать с 25 мая

«Сезон тазиков» в домах челябинцев начнется с 25 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Челябинска утвердила график отключения горячей воды. В этом году гидравлические испытания на теплосетях будут проводить в шесть этапов. Начать планируют позже, чем обычно — 25 мая.

— Решение начать первый этап гидравлических испытаний 25 мая, когда в регионе установится теплая погода, принято совместно с администрацией Челябинска, — рассказали в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск». — Срок перенесли, чтобы челябинцам было комфортнее пережить отключение горячего водоснабжения.

Отключение горячей воды в 2021 году будут проводить в шесть этапов:

1 этап — с 25 мая по 8 июня.

2 этап — с 15 по 29 июня.

3 этап — с 6 по 20 июля.

4 этап — с 13 по 27 июля.

5 этап — с 27 июля по 10 августа.

6 этап — с 11 по 25 августа.

— Подробная информация о контурах испытаний, перечне домов и учреждений соцкультбыта будет размещена на официальном сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в ближайшее время, — добавили в организации.

С 20 апреля в Челябинске стартовала кампания по ремонту тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов. С подробным перечнем ремонтов можно ознакомиться на официальном сайте «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Плановые ремонты-2021».

— Просим с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок, — отметили в компании. — Если межотопительный период не выявлять «слабые» места тепловых сетей и на аварийных участках не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).

Напомним, отопление в Челябинске по распоряжению мэра Натальи Котовой отключили 28 апреля. Перевод системы теплоснабжения на летнюю схему глава поручила обеспечить организациям всех форм собственности.

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