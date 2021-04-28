В Челябинске завершился отопительный сезон

Синоптики прогнозируют очень теплую погоду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске сегодня, 28 апреля, завершился отопительный сезон. Об этом распорядилась глава города Наталья Котова. Как сообщает администрация, с сегодняшнего дня в домах начнут отключать тепло.

— Организациям всех форм собственности необходимо обеспечить проведение мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему, — добавили в мэрии.

Согласно правилам, отопление отключают, если на протяжении пяти дней температура воздуха за окном превышает 8 градусов. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске столбики термометров покажут +16, а на выходных потеплеет до +20.

Напомним, первым городом в Челябинской области, который решил отключить отопление, стал Магнитогорск — там соответствующее постановление мэр Сергей Бердников подписал еще в прошлую среду.

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