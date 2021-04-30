Путешествие в царство мрамора: спускаемся в карьер и делаем селфи на белоснежном пляже

Село Коелга становится все более популярным у туристов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как вы попали в Каппадокию? Это Бали? И такой нескончаемый поток вопросов полился в ленту соцсетей, как только я выложила фотографии с поездки выходного дня. Нет, за границу мы не вылетали, а отправились в село Коелга, недалеко от Челябинска. Именно здесь располагается самый большой мраморный карьер и еще много интересного.

Около часа езды — и мы в историческом месте. Надо сказать, что дорога оказалась приятней, чем мы ожидали — довольно благоустроенная и без потери сигнала связи. Мы всегда были в зоне 4G, по крайней мере, у моего оператора МегаФона, что позволило нам пользоваться и мобильным интернетом на комфортной скорости, и созваниваться с редакцией, чтобы поделиться впечатлениями.

Когда-то в селе была казачья крепость Фото: Кирилл САДЫКОВ

Живописная речка Коелга делит село на две части.

— Одна совхозная, где ферма, а другая промышленная — где карьеры, — шутят местные жители.

Село названо в честь одноименной речки Коелга Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вода здесь чистая. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отправляемся к «Коелгамрамор». Вдали виднеется серое здание предприятия, но какие виды открываются по дороге. Посреди полей вдруг появляется картинка, как с фотографий на Бали — белоснежное побережье и бирюзовая вода. Надо срочно запечатлеть! Нет — снять на видео, нет — показать друзьям в прямом эфире, потому что такой красотой хочется поделиться сразу.

Уральское Бали. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На моем смартфоне давно установлено приложение SPEEDTEST. Оно помогает проверить качество оказываемых провайдером услуг. Я всегда перед прямым эфиром проверяю какая скорость мобильного интернета, чтобы не сучилось зависания моей трансляции подписчикам. Стрелка теста взметнулась до 18 Мбит\с, а это означает, что стриму быть!

Конечно, пейзаж Бали в Коелге — рукотворное явление. Белая вода идет с предприятия после шлифовки мрамора, так создается белоснежный «пляж», а порода и химикаты дают неземной цвет воде, поэтому купаться в ней нельзя. В конце эфира показываю ту самую трубу, из которой льется «мраморная» вода.

А теперь самое интересное — карьеры. Путь к нему устелен мрамором, здесь повсюду белая крошка, а на обочинах «сахарные» глыбы. В Коелге несколько карьеров, на ближайшем к нам для туристов обустроена смотровая площадка.

Коелгинское месторождение входит в первую тройку беломраморных залежей в мире. Южноуральскую породу ценят за хорошие качества в обработке и цветовую палитру. Наши природные богатства можно встретить в разных уголках страны и мира. Коелгинским мрамором облицован храм Христа Спасителя в Москве, станции метро в столице, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, Академия наук, мемориальный комплекс на Поклонной горе, здание Министерства обороны, мечеть Кул-Шариф в Казани, Президентский дворец в Нур-Султане и этот список можно продолжать долго.

Мраморный карьер похож на амфитеатр. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мне говорили, что карьер похож на огромный амфитеатр со ступенями. И это действительно так. Глубина впечатляет. Белоснежные ступеньки ведут далеко вниз и там на «сцене» мраморные плиты вырезают с помощью специальной техники.

— На Каппадокию похоже!

— Это Турция?

— Где такая красота?

Прямой эфир бьет рекорды по сердечкам-лайкам и количеству вопросов. На все, конечно, отвечаем сразу.

— План на лето готов, приеду за красивыми фоточками, — пишет коллега.

Подождите, мы еще не все показали.

Уровень сигнала от МегаФона превосходный. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для туристов сделана смотровая площадка. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Переводим дух на берегу речки Коелга. Мост здесь тоже стоит на белоснежных плитах, по-другому в мраморном царстве и быть не может. Навстречу идут мамы с колясками, школьники. Село Коегла небольшое, но сплоченное. Оно появилось как казачье поселение в 1747 году. Сегодня здесь живут около четырех тысяч человек, многие приезжают сюда на работу из других районов.

Гордость Коелги — не только природные богатства, а еще люди — работящие, смелые. В селе родился дважды Герой Советского Союза, один из самых результативных танкистов Второй мировой войны Семен Хохряков. Поэтому мы отправляемся в другую часть села на Площадь героев, где установлен бюст знаменитому коелгинцу.

Семен Хохряков – уроженец Коелги Фото: Кирилл САДЫКОВ

По дороге запускаем навигатор, чтобы доехать, не петляя, а заодно запускаем интернет, чтобы освежить в памяти историю героя Хохрякова. В юные годы он остался сиротой, окончил семилетку, вступил в коммуну и перебрался в Копейск, где продолжил получать образование, участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, а потом началась война. Немцы думали, что против них сражается целая танковая армия, а у Хохрякова тогда было в распоряжении всего два танка, четыре самоходных орудия, талант и смелость. Он был представлен к третьей Золотой Звезде, но погиб в бою.

Коелгинцы гордятся родным краем. И стараются делать все, чтобы он развивался, работало производство, жизнь била ключом. Кстати, нам рассказали, почему в Коелге оказался такой быстрый мобильный интернет. Недавно оператор связи МегаФон установил здесь новую вышку с возможностью качать в глобальной сети со скоростью до 30 Мбит/с. Сигнал долетает даже до отдаленных уголков села, и теперь все жители могут оценить появившиеся возможности общаться, оперативно получать информацию.

В любом уголке села качество связи отличное Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Это раньше мы были оторваны от жизни, а теперь можем не только слышать, но и видеть на экране смартфона родственников, которые живут за границей. Сын английский язык прокачивает, выходит по зуму и общается с преподавателями, — говорит женщина, увидев, что мы проводим трансляцию.

— А мы теперь фильмы все без проблем скачиваем и смотрим, — подтверждает соседка.

На обратном пути заезжаем в храм Архангела Михаила. Это еще одна гордость Коелги. Внутри все отделано резным мрамором, что придает внутреннему убранству торжественность.

Храм Архангела Михаила – гордость Коелги Фото: Кирилл САДЫКОВ

В храм ведет мраморные ступени. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Внутри все украшено резным мрамором. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Нам разрешили подняться на колокольню. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Навстречу вышел настоятель храма отец Леонид, угостил нас березовым соком, который весной всегда стоит на столике для прихожан. Мы обменялись контактами и договорились прислать фотографии, тем более отец Леонид всегда на связи, общается с прихожанами не только лично, но и по телефону, и через социальные сети, потому что его совет может понадобиться в любой момент.

Отец Леонид общается с прихожанами не только лично, но и по телефону, через соцсети. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На этом мы прощаемся с Коелгой. Хотим приехать сюда летом и сделать новые фотографии.

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