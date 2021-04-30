В особом режиме: как выпускники в Челябинской области простятся со школой

Праздник Последнего звонка обязательно будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Грядут майские большие каникулы, и мы расскажем, как будет организована жизнь детей в регионе во время весеннего отдыха. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что школы в период каникул работать не будут. Открытыми останутся садики: не все родители отдыхают в грядущие праздники. Какой формат работы детских дошкольных учреждений выбран?

— Шесть дней их десяти грядущих дней отдыха — праздничные, они же — выходные для всех структур системы образования Челябинской области. А вот в четыре дня, которые всегда были рабочими, но в этом году президентом объявлены нерабочими, мы обязаны обеспечить функционирование всех систем жизнеобеспечения, всех ведомств и служб, которые работают в непрерывном цикле. Я имею ввиду коммунальные службы, например, учреждения здравоохранения, социальная служба. Естественно, занятые в этих направлениях будут работать, и, значит, будут работать детские сады.

ПРИСМОТР И УХОД

— Сразу скажу, что образовательная деятельность в этот период не осуществляется нигде. В том числе, и в детских садах. А вот внеурочная, внеклассная деятельность, работа детских садов в режиме присмотра и ухода у нас осуществляется. Что такое присмотр и уход? Дети в садик приходят по графику родителей. Это может быть неполный день, например. Но при необходимости, там, где это нужно, возможен и полный день.

Поэтому сразу хочется обратиться к родителям, которые хотят использовать эти дни как личную паузу для себя: давайте подумаем и о детях тоже! Они в этот период попадают в детско-взрослый коллектив, и, значит, могут инфицироваться (коронавирусной инфекцией), эту инфекцию потом передать. При этом, они болеть не будут, а вот взрослые могут заболеть.

Поэтому у всех, у кого есть возможность дать отдохнуть 10 дней от посещения коллектива нашим самым маленьким деткам — дайте им эту возможность! В это время отдыхают бабушки-дедушки, с малышом могут несколько часов посидеть и старшие дети. Продумайте формы организации режима дня вашего ребенка в эти дни. Помните о том, что в эти дни на работу выйдут все сотрудники дошкольных образовательных учреждений — от нянечки до медработника, и для них это тоже — большая нагрузка.

Заведующие детских садов, воспитатели собрали данные о том, кто планирует привести детей, кому действительно необходимо прийти в детсад. Никаких справок с работы о графике в майские праздники в садах предоставлять не надо.

Хочу обратить внимание родителей дошкольников: по окончании этих длинных каникул справку из медицинской организации в сад о состоянии ребенка предоставлять не нужно, если он отдыхал вместе с вами. Если ребенок побывал в садике 30 апреля, а потом придет 11 мая, то это будет равно обычному графику, как после двух выходных дней.

ПРИЛЕЖНЫЕ УЧЕНИКИ ЛЕНИТЬСЯ НЕ БУДУТ

— В школах образовательного процесса нет. Но мы понимаем, что у нас приближается итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, и в учреждениях профессионального образования. Поэтому, возможно, педагоги будут ставить какие-то консультации и в нерабочие дни. Конечно, участие в консультациях — по желанию, но любой прилежный выпускник, серьезно относящийся к грядущим экзаменам, воспользуется возможностью и повторит проблемные темы.

В этот период у нас проводятся плановые мероприятия, посвященные Дню Победы, спортивные мероприятия. Это — события на открытом пространстве, потому рекомендуют всем больше бывать на свежем воздухе.

По поручению губернатора Алексея Текслера музеи в праздничные нерабочие дни будут для детей до 14 лет работать бесплатно. Воспользуйтесь этой возможностью и культурно отдохните с ребенком. Кстати, в этот период работают театры, и дни отдыха — уникальная возможность посетить их всей семьей.

СВОЙ ГРАФИК

— Грядет пора школьных последних звонков. В этом году многолетняя традиция как-то будет трансформирована?

— Да, в прошлом году, напомним, праздник прошел в режиме онлайн. В этом году праздник пройдет не традиционно 25 мая, а в каждом муниципалитете, в каждой школе — в свой день. Тем самым, мы, во-первых, снимаем массовую нагрузку, чтобы не пересекались разные потоки детей и взрослых. Во-вторых, расписание экзаменов в этом году что в системе общего образования, что в сфере среднего профессионального образования несколько изменилась. На 25 мая, когда традиционно был последний звонок, назначен массовый экзамен у девятиклассников, через несколько дней стартует экзаменационный период у 11 классов.

Даже в одном муниципалитете в школах последние звонки пройдут по своему графику. И это правильно: о событии заранее предупреждаются полиция, пожарные, медики, чтобы в случае нештатных ситуаций мгновенно оказаться на месте. Главное, чтобы это событие — было.

Школьный выпускной - не школьное мероприятие. Фото: Евгения ГУСЕВА

ВЫПУКНОЙ — ЗАБОТА НЕ ПЕДАГОГОВ

— Как в этом году пройдут выпускные? В прошлом году праздник окончания школы смазался….

— В прошлом году еще и Единый государственный экзамен для поступления в вуз проводился в июле, и эта неясность ситуации, когда аттестаты были готовы еще в середине июня, а выпускники наши ждали экзамена, была, конечно, нелегкой.

В этом году ситуация проще. Экзамены проводятся почти в те же сроки, что и обычно, закончатся к началу июля у 11 классов. У 9 классов и того раньше — в конце мая. Чтобы родители понимали: выпускной вечер — это не школьное мероприятие. Скорее, первое взрослое событие в жизни вчерашнего школьника. И здесь родителям и детям принимать решение, как его проводить.

Школа выдаст аттестат, решив, в какой форме это событие пройдет — в деловой или праздничной. Что касается выпускного — у нас заведения общепита и досуга работают, парки, театры, кинотеатры открыты.

— Присутствие фотографа, видеооператора на выпускных и на последнем звонке разрешено?

— Конечно, нельзя забывать об ограничительных мерах. Мы понимаем, что запечатлеть яркие моменты жизни вчерашнего школьника хочется. Но дети сегодня так виртуозно владеют аппаратурой, такие креативные фото и ролики делают, что, наверное, можно использовать и этот вариант. С другой стороны, если приглашенный фотограф или видеограф будет в маске, обработает антисептиком руки, не будет больным — почему нет? Главное, чтобы массовости не было. Нужен здравый смысл и чувство меры.

В садиках праздник состоится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГРУППЫ НЕ НАБИВАТЬСЯ

— Важное событие в жизни детсадовского воспитанника — выпускной вечер. Есть изменения в их проведении?

— Детские сады — другая история. Для выпускников садиков этот праздник — еще и воспитательное мероприятие. Они выросли, готовы идти в школу, и праздник — еще одно напоминание ребенку о его взрослении. Праздник обязательно готовится в стенах садика или в группе — все зависит от того, какие условия есть. Если погода будет хорошей — почему бы нет?

Самый главный вопрос у родителей — пустят или нет на детский выпускной в садик?

Во-первых, у нас выпускные в садиках проходят в обычное время, в будний день. И не каждый работающий родитель сможет присутствовать. Мы рекомендуем избегать массовости. Если площадь здания садика большая, или, напротив, садик маленький и выпускается одна группа, например, в селе, родителям можно прийти. В масках, с соблюдение социальной дистанции. В некоторых музыкальных залах есть остекленные помещения — некоторым родителям можно находиться там.

Под запретом — сторонние артисты, аниматоры. Это — обязательное условие.

ВСТРЕЧИ С СЕМЬЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

— Какие ограничения накладываются в этом году на работу детских летних оздоровительных лагерей?

— По сравнению с прошлым годом у нас есть существенно улучшились наши возможности. Сначала по загородным лагерям. В прошлом году оздоровительная кампания стартовала в июле, с наполняемостью в 50%. В этом году разрешенная емкость — 75%. Оздоровительная кампания стартует в июне.

Кстати, нынешним летом в Челябинской области откроется 65 загородных детских лагерей. Сейчас они проходят все нужные согласования, включены в специальный реестр. Обращают внимание родителей: лагерь, не включенный в реестр, не получивший специального заключения о легитимности его работы, считается несанкционированным. Если деятельность несанкционированного лагеря подтвердится, его закроют, а ваших детей, уважаемые мамы и папы, эвакуируют. Такие прецеденты в регионе были.

Реестр лагерей есть на сайте министерства образования Челябинской области, в разделе «Лето».

Ограничение этого года, перешедшее из прошлого — отмена родительских дней. Но сейчас общение с семьей ребенок, отдыхающий в лагере, может организовать дистанционно — через соцсети, по телефону.

Работа школьных лагерей начнется 1 июня, в привычном формате. Режим дня — всегдашний: сончас для маленьких, питание, экскурсии. Главное — ограниченными группами. Перевозят детей лицензированные транспортные организации. Автобусы обязательно обрабатываются.

Лето будет. Главное — ответственно подойти к организации детского отдыха.

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