Где сделать прививку от коронавируса в майские праздники

Сделать прививку можно будет в ТРК.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на первомайские праздники. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах региона 1, 2 и 3 мая.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
1 мая
Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» с 10:00 до 15:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
2 мая
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10600 до 16:00.
3 мая
Торговый город «Алмаз» с 10:00 до 16:00.
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.
ТК «КС» с 11:00 до 16:00.
Копейск
1 и 3 мая
ТРК «Слава» с 10:00 до 14:00.
Миасс
1 мая
ТК «Малахит» с 11:00 до 15:00.
3 мая
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
Златоуст
2 мая
ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.
Магнитогорск
2 и 3 мая
ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.
Бреды
1,2 и 3 мая
Магазин «Магнит» (ул. Торговая, 1) с 10:00 до 15:00.
3 мая
ТК «Шахтер» (ул. Цвиллинга, 8) с 10:00 до 14:00.
В ГКБ №1 Челябинска начал работу кабинет массовой вакцинации с удобным графиком приема: с 8:00 до 20:00 (понедельник-четверг), с 8:00 до 16:00 (пятница), с 10:00 до 15:00 (суббота, воскресенье). 1 и 9 мая — кабинет не работает.
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