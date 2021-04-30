Вспомнить всех: спорим, вы сходу не скажете, чем закончились культовые сериалы 90-х

Вышла ли Милагрос Эспосито замуж за Иво Ди Карло Рапалло? Вернется ли СиСи Кэпвелл к своей второй жене Аманде? И помните ли вы текст знаменитой песни про драного кота? Если эти вопросы вызвали у вас теплые воспоминания и забытые переживания, значит вы точно были поклонником сериалов девяностых годов.

Воспользуйтесь длинными майскими праздниками правильно. Предлагаем вместе вспомнить пятерку культовых сериалов конца прошлого столетия. А если вновь захочется посмотреть на любимых (еще молодых) актеров и ощутить переживания тридцатилетней давности, сделать это можно со смартфона в новом онлайн-кинотеатре МТС KION.

«Дикий ангел» (1998-1999). Один сезон.

Главные роли: Наталия Орейро (Милагрос Эспосито) и Факундо Арана (Иво Ди Карло Рапалло).

О чем? Девушка-сирота, которая воспитывалась в католическом монастыре, устраивается на работу служанкой в богатую семью. Там она встречает свою семью и сталкивается со множеством интриг и страшных тайн из жизни «господ».

Интересный факт. Оригинальное название телесериала — «Храбрая кукла» (исп. «Muñeca brava»).

«Друзья» (1994-2004). Десять сезонов.

Главные роли: Дженнифер Энистон (Рейчел Грин), Кортни Кокс (Моника Геллер), Лиза Кудроу (Фиби Буффе), Мэтт Леблан (Джоуи Триббиани), Мютью Перри (Чендлер Бинг), Дэвид Швиммер (Росс Геллер).

О чем? Шестеро друзей из Нью-Йорка попадают в разные жизненные ситуации, которые раскрывают их прошлое, комплексы и детские травмы. Сериал полон шуток и идиом. Одна из главных сюжетных линий сериала — любовные отношения героев, их переживания и хитросплетения судьбы.

Интересные факты. Изначально режиссеры хотели сделать главной парой сериала Монику и Джоуи. Сцена на заставке, когда друзья танцуют у фонтана, снималась на рассвете в одном из павильонов Лос-Анжелеса. Заглавная композиция тогда еще не была записана, поэтому актеры танцевали под совершенно другую мелодию. На протяжении всех лет съемки все исполнители главных ролей получали одинаковый гонорар, за участие в последних эпизодах «Друзей» каждый актер получил по миллиону долларов.

«Санта-Барбара» (1984-1993). Девять сезонов.

Главные роли: Марси Уокер (Иден Кэпвелл Кастильо), Лейн Дэви (Мейсон Кэпвелл), Джудит Макконнелл (София Кэпвэлл), Джедд Алан (СиСи Кэпвелл), Робин Маттсон (Джина Кэпвелл), Адольфо Ларруе Мартинес III (Круз Кастильо), Тодд МакКи (Тэд Кэпвелл), Нэнси Ли Гран (Джулия Уэйнрайт), Николас Костер (Лайонел Локридж).

О чем? Телесериал о жизни богатой семьи, которая проживает в городе Санта-Барбара, Калифорния. В этом городке также есть и другие обеспеченные семьи, между которыми идет соперничество. Вообще в фильме присутствует девять семей из разных слоев общества.

Интересные факты. Сценарий сериала написали супруги Бриджит и Джером Добсон, и если она ранее работала сценаристом, то ее супруг выращивал орехи. Если каких-то актеров нужно было убрать из съемочного процесса, то их герои погибали в стихийных бедствиях либо их убивали. На протяжении 10 лет сериала роль СиСи сыграли шесть актеров. Сериал трижды получил «Грэмми» в номинации «Лучшая дневная драма».

«Элен и ребята» (1992-1994). Четыре сезона.

Главные роли: Элен Ролле (Элен), Патрик Пьюдеба (Николя), Кати Андрие (Кати), Давид Пру (Этьен), Рошель Редфилд (Джоанна), Себастьен Рош (Кристиан «Кри-Кри»), Лор Гибер (Бенедикт), Филипп Вассер (Жозе), Лали Меньян (Лали), Себастьен Куриво (Себастьен).

О чем? Молодежный сериал о студенческой жизни, дружбе, первой любви, первых жизненных ошибках и музыке.

Интересные факты. На съемки каждой серии продолжительностью 26 минут уходил ровно один день. После четырех сезонов этого сериала сняли продолжение — сериалы «Грезы любви», «Каникулы любви» и «Тайны любви». Однако не все актеры участвовали в съемках новых эпизодов. Но в самой последней серии «Тайн любви» Элен и Николя, наконец-таки, поженились.

«Секретные материалы» (1993-2018). Одиннадцать сезонов.

Главные роли: Дэвид Духовны (Фокс Малдер), Джиллиан Андерсон (Дана Скалли).

О чем? Два спецагента ФБР расследуют запутанные и мистические преступления, встречаясь с паранормальными явлениями и потусторонними силами. Параллельно идет рассказ о личной жизни агентов и их платонической дружбе, которая заканчивается романтическими отношениями.

Интересные факты. После прочтения сценария будущего сериала Дэвид Духовны подумал, что такой фильм не понравится зрителям, но решил рискнуть и дать согласие на съемки. После выхода сериала в полицейских участках США участились случаи обращений с заявлениями, что их близкого или знакомого похитили инопланетяне. «Секретные материалы» — первый сериал, который выпустили на DVD-кассетах.

Спорим, вам захотелось вновь увидеть любимый сериал и заново пережить все жизненные приключения героев? Смотреть сериалы можно в любое удобное время в онлайн-кинотеатре KION.

Кстати, там уже полно новинок! Пользуйся тестовым периодом и смотри бесплатно прямо сейчас!