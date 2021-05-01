Будет ли конкуренция на выборах в Челябинске? Мнение политтехнолога

Евгений Маклаков дал оценку политическим событиям этой недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта неделя оказалась насыщенной на политические события. Челябинский политтехнолог Евгений Маклаков поделился мнением, что стоит за продлением срока подачи заявок на праймериз и будет ли меньше пустословия, о котором предупреждал Путин.

— Эта неделя для обычных людей стала предпраздничной и подготовительной к открытию шашлычно-огородного сезона, а для политических элит — напротив, активной и непростой. Во-первых, Минстрой вместе с «Единой Россией» дал старт голосованию за объекты проекта ФКГС (формирование комфортной городской среды). Оно продлится до 30 мая. Но времени на самом деле осталось не очень — почти треть месяца народ будет отдыхать, и мобилизовать их на голосование за парки и скверы станет непросто. Но игра стоит свеч, ибо Алексей Текслер дополнительно поощрит те муниципалитеты, где будет самая большая активность граждан в голосовании. Они получат денежные премии в размере 15, 10 и 5 миллионов рублей за первое, второе и третье места.

Полученные деньги власти муниципалитетов могут потратить на развитие территорий. Но когда за дело берутся блестящие умы, которые по стечению обстоятельств возглавляют местные администрации, то процесс, как правило, идет. Одна из неординарных идей, реализуемых сейчас поголовно на местах, — это экскурсии школьников целыми классами в МФЦ, где их сразу по случаю и регистрируют на Госуслугах. Такая вот милая технология привода детей и родителей на выборы очень часто используется тогда, когда требуется увеличить явку на выборах. А сегодня избиратели могут участвовать в голосовании на электронных площадках.

Во-вторых, на этой неделе в четверг должен был закончиться прием заявок на праймериз партии власти. Но «Единая Россия» объявила о продлении до 14 мая срока подачи заявок на предварительное голосование. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в процедуре. Всего к настоящему моменту заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» подали более 4 тыс. человек. Конкурс — 10 человек на место. Что касается количества избирателей, которые будут голосовать на праймериз ЕР, то их число на сегодняшний день составляет около 2 млн. Это уже приближается к 2% от всех избирателей РФ. По Челябинской области всего на предварительные выборы зарегистрировались около 100 кандидатов.

Наибольшее количество заявлений на предварительные выборы в Госдуму подано в Златоустовском избирательном округе. Там заявлено 15 человек. Среди них «Единая Россия» поддерживает депутата Олега Колесникова. Металлургический избирательный округ занял второе место, где зарегистрировано 14 заявлений в Госдуму. Среди подавших документы на участие кандидатов «Единая Россия» поддерживает депутата Госдумы Владимира Бурматова. Третьим стал Коркинский избирательный округ. Там заявление подали 12 человек. Среди заявившихся «Единая Россия» поддерживает главврача детской горбольницы №8 в Челябинске Антона Рыжего.

Челябинский избирательный округ занял четвёртое место, заявив 8 человек. Среди кандидатов «Единая Россия» поддерживает вице-спикера ЗСО Владимира Павлова. Наименьше количество поданных заявлений в Магнитогорском избирательном округе. Кандидатов всего четыре. Из них «Единая Россия» поддерживает депутата Виталия Бахметьева. И, в-третьих, областной избирком готовится к репетиции электронного голосования на выборах в Госдуму, которое пройдет с 12 по 14 мая. Зарегистрироваться для участия нужно до 7 мая. На этой тренировке очень важно показать хорошие результаты и достойные цифры.

В-четвертых, в своем выступлении на Совете законодателей в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин призвал избегать пустословия на выборах в Госдуму. Эксперты склоняются к тому, что выступление главы государства должно получить соответствующий резонанс.

Скорее всего, замечание президента о необходимости соблюдения честной конкурентной борьбы на выборах получит законодательное продолжение. Возможно, эту функцию мониторинга ситуации с выполнением предвыборных обещаний избранными депутатами по завершении избирательной кампании возьмут на себя общественные наблюдатели.

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