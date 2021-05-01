«Дети счастливы»: на площади Революции в Челябинске запустили фонтан

Юные челябинцы вместе с родителями поспешили на запуск фонтана Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 1 мая, под звуки песен Великой Победы 1941-1945 годов запустили фонтан на площади Революции. Струи воды изящно поднимаются в высоту до нескольких метров.

Пока фонтан только поет, а в 20:00 начнется светомузыкальное шоу.

До конца майских праздников фонтан будет исполнять песни военных лет Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дети очень обрадовались такому событию. У них было веселое настроение, передает корреспондент КП-Челябинск. Многие говорят, что приходят сюда каждый год. Им очень нравится наблюдать за поющим фонтаном.

Военные песни будут играть до 10 мая. Затем репертуар сменится на шоу-программы прошлых лет, сообщил инженер ИТК-групп Евгений Сердюков.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фонтан уже поет Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ранее глава Советского района Владислав Макаров говорил, что планируется провести аукцион на создание нового музыкального репертуара. Музыкальное сопровождение должно литься в унисон воде и свету. Это не просто песню запустить:

— Мы понимаем, что пластинка приедается, и стараемся обновлять. В прошлом году был упор на композиции военных лет, потому что был юбилей Победы. Плюс Челябинску было присвоено звание «Город трудовой славы». И мы этот плейлист использовали в течение июля. На майские праздники плейлист будет тот же, дальше будем смотреть, — отметил глава района.

Фонтан на площади Революции — любимое место горожан Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru