Люди спят на полу, кормили два раза: пассажирка задержанного рейса Сочи-Челябинск рассказала, что творится в аэропорту

Аэропорт Сочи. Фото: shershakovaanya/instagram.com

Пассажиры рейса Сочи-Челябинск авиакомпании «Победа» ждут вылета больше 12 часов. Как сообщают наши коллеги КП-Кубань, в ночь на 1 мая небо в районе аэропорта заволокло белой пеленой, более 20 рейсов отправили на запасные аэродромы.

Аэропорт битком, люди спят сидя на полу. Пассажирка челябинского рейса Анна находится в аэропорту с 10 часов вечера. Она недоумевает: неужели никто не знал, что будет такая погода и не мог предупредить людей заранее?

— Ночью были только задержанные рейсы, причем переносили каждый час из-за погоды. Очевидно, что туман за несколько часов не расселялся. Так бы люди просто уехали переночевали спокойно. Гостиницу не предоставляют. Кормили два раза и давали воды, — рассказала Анна журналисту КП-Челябинск.

По словам девушки, около трех часов назад туман рассеялся. Часть задержанных рейсов уже вылетели, некоторые уже прибывают по расписанию. Самолет «Победы» Сочи-Челябинск задержан до 12:00. В онлайн-табло аэропорта рейса нет вовсе.

Погодные капризы в Сочи стали причиной 11-часовой задержки рейса «Победы» из Челябинска в Москву, который должен был выполнить задержанный борт. В аэропорту имени Курчатова такого коллапса нет, поскольку задержан только один рейс.

Фото: Мария Неволина/facebook.com

Челябинцы, планировавшие отправиться в Москву, уже меняют билеты.

— Начиналось все с неприятного, но не катастрофического переноса вылета на час (тут мы еще любовались рассветом), затем еще на два часа и далее по нарастающей (тут уж было не до красот). В итоге, вместо 5:40 самолет должен вылететь в 16:50, но и это не факт. Как сказали представители авиакомпании, самолет идет по какому-то сложному маршруту — из Минеральных вод в Сочи, уже оттуда в Челябинск и затем в Москву. В Минводах, похоже, непогода, а в Сочи уже коллапс из десятков самолетов... Так что, почти все челябинские пассажиры злополучной «Победы», в том числе и мы, оперативно купили билеты на другие рейсы. Летим завтра! Надеюсь, дважды снаряд в одну воронку не попадет, — рассказала PR-специалист из Челябинска Мария Неволина.

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