В Курганской области огонь перекинулся с камышей на жилые дома

Для тушения пригнали 32 единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Курганской области сильный огонь перекинулся с камышей на жилые дома в поселке Северный. Пожар уничтожил 7 домов, в том числе пристройки. На тушение пригнали более 30 единиц техники.

Как сообщили в управления МЧС по Курганской области, звонок о пожаре поступил сегодня в 14:40. Известно, что пострадали строения на ул. О. Кошевого, З. Космодемьянской, Земнухова, пер. Зайковский.

Сейчас пожар удалось локализовать, власти решают вопрос с обеспечением погорельцев жильем. По предварительной информации, без крова остались три семьи с детьми, они будут жить у родственников.

— На данный момент жилье нужно одной семье из 2 человек. Соцслужбы продолжают уточнять информацию по необходимой помощи, — прокомментировали в правительстве Курганской области.

В местной школе развернут пункт временного размещения для погорельцев, места готова предоставить и гостиница.

Причины возгорания устанавливаются, одна из версий — неосторожное обращение с огнем в камышах.

Огонь пришел с камышей. ГУ МЧС по Курганской области

Все жители бросились на помощь пожарным. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В поселке развернули оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Погорельцев пока разместили в школе. Фото: правительство Курганской области

В правительстве добавили, что в регионе есть еще несколько возгораний, но без угрозы для населенных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru