В Курганской области из-за сильного задымления от пожаров закрыли трассу

Пожару присвоен повышенный ранг. Фото: Инцидент | Курган/vk.com

В пригороде Кургана объявлен повышенный ранг пожара. Из-за сильного задымления пришлось закрыть движение по шоссе им.Тюнина. Горят дачи в садовом товариществе.

На месте выставлены кордоны, которые разворачивают машины и автобусы по объездному пути — через поселок Керамзитный. Трасса будет закрыта до ликвидации пожара.

— На трассе дым стоит, когда подъезжаешь, кажется, что надвигается армагеддон, — сообщают очевидцы.

Пока огонь бушует в поселке. Горят заброшенные дачные дома в СНТ «КМЗ-4» и сухая растительность по фронту 1500 кв.м. Ситуация осложняет сильный ветер. В эти дни в Курганской области порывы достигают 19 м/с.

По предварительным данным, очередное возгорание случилось по вине нетрезвых жителей, которые подожгли сухую траву, — прокомментировали в правительстве Курганской области.

Сильный ветер быстро разгоняем огонь. Фото: Инцидент | Курган/vk.com

По данным ГУ МЧС по Курганской области, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара задействовано 79 человек и 26 единиц техники.

Напомним, что вчера в поселке Северный Курганской области огонь перекинулся с камышей на жилые дома. Сгорели семь построек. Без крова остались четыре семьи. Всем семьям сегодня розданы продуктовые наборы, организован сбор одежды, обуви и предметов первой необходимости. К пострадавшим семьям выехала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.

Сегодня, 2 мая, в жителям области обратился губернатор Вадим Шумков. Он попросил всех соблюдать противопожарный режим и осторожно обращаться с огнем:

— Горит лес, горят дома, и люди остаются без жилья. Уже проскальзывает информация о намеренных поджогах. Включайте голову и чувство самосохранения. Поберегитесь сами и поберегите своих близких, — написал Вадим Шумков.

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