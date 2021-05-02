Яйца с золотыми крыльями и стильные куличи: в Челябинске провели пасхальную ярмарку

Ярмарка будет работать несколько дней. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске возле ледовой арены «Трактор» устроили пасхальную ярмарку с концертом, мастер-классами и продажей куличей. Фотограф «Комсомольской правды-Челябинск» Кирилл Садыков прогулялся по рядам.

Организаторы пообещали всем подарок — яркие снимки в необычной фотозоне. Она была представлена арт-объектами в виде объемных пасхальных яиц высотой 1,5 метра. Для всех желающих провели мастер-классы по росписи яиц и изготовлению пасхальных украшений.

Стильные куличики. Фото: Кирилл САДЫКОВ

А цены кусачие. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Немного сладкого не помешает. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На ярмарке можно купить товары из природных материалов. Как вам подставка под куличики? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такие яйца как произведения искусства. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Творчество доступно каждому. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для детей веселые и полезные забавы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня можно позволить и угощения. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пасха - яркий праздник. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как вам фото-зона с золотыми крыльями? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Среди таких яиц можно даже в прятки играть. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Настроение поднимали артисты. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Победителям раздали призы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже дождь не помешал. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ярмарка продолжит свою работу и в другие дни.

Программа на 4 мая

1 шатер

16:00 — 17:00 — Интерактив «Пасхальные гадания, пасхальная живопись на воде»

17:00 — 17:30 — Мастер-класс «Пасхальное украшение»

17:30 — 18:00 — Мастер-класс «Семейные и православные обереги»

18:00 — 19:00 — Мастер-класс «Роспись пасхального пряника»

2 шатер

16:00 — 17:00 — Мастер-класс «Рисуем картины по номерам»

17:00 — 18:00 — Мастер-класс «Праздничные узоры»

18:00 — 19:00 — Мастер-класс «Рисуем картины по номерам»

7 мая

1 шатер

16:00 — 18:00 — Мастер-класс по народной кукле

18:00 — 19:00 — Игровая программа с весенними играми 2 шатер

16:00 — 16:40 — Мастер-класс «Основы песочной анимации»

17:00 — 17:40 — Мастер-класс «Основы песочной анимации»

18:00 — 18:40 — Мастер-класс «Основы песочной анимации»

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