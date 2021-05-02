Яйца с золотыми крыльями и стильные куличи: в Челябинске провели пасхальную ярмарку

Ярмарка будет работать несколько дней.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске возле ледовой арены «Трактор» устроили пасхальную ярмарку с концертом, мастер-классами и продажей куличей. Фотограф «Комсомольской правды-Челябинск» Кирилл Садыков прогулялся по рядам.
Организаторы пообещали всем подарок — яркие снимки в необычной фотозоне. Она была представлена арт-объектами в виде объемных пасхальных яиц высотой 1,5 метра. Для всех желающих провели мастер-классы по росписи яиц и изготовлению пасхальных украшений.
Стильные куличики.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А цены кусачие.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Немного сладкого не помешает.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На ярмарке можно купить товары из природных материалов. Как вам подставка под куличики?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Такие яйца как произведения искусства.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Творчество доступно каждому.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Для детей веселые и полезные забавы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодня можно позволить и угощения.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Пасха - яркий праздник.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как вам фото-зона с золотыми крыльями?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Среди таких яиц можно даже в прятки играть.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Настроение поднимали артисты.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Победителям раздали призы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Даже дождь не помешал.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ярмарка продолжит свою работу и в другие дни.
Программа на 4 мая
1 шатер
16:00 — 17:00 — Интерактив «Пасхальные гадания, пасхальная живопись на воде»
17:00 — 17:30 — Мастер-класс «Пасхальное украшение»
17:30 — 18:00 — Мастер-класс «Семейные и православные обереги»
18:00 — 19:00 — Мастер-класс «Роспись пасхального пряника»
2 шатер
16:00 — 17:00 — Мастер-класс «Рисуем картины по номерам»
17:00 — 18:00 — Мастер-класс «Праздничные узоры»
18:00 — 19:00 — Мастер-класс «Рисуем картины по номерам»
7 мая
1 шатер
16:00 — 18:00 — Мастер-класс по народной кукле
18:00 — 19:00 — Игровая программа с весенними играми 2 шатер
16:00 — 16:40 — Мастер-класс «Основы песочной анимации»
17:00 — 17:40 — Мастер-класс «Основы песочной анимации»
18:00 — 18:40 — Мастер-класс «Основы песочной анимации»
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