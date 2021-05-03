Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 мая 2021: открытие авиасообщения с Махачкалой и как вес тела влияет на болезнь

Для жителей Челябинска теперь доступны прямые авиарейсы в столицу Дагестана Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Челябинской области решили не отменять из-за коронавируса праздничные мероприятия в начале мая. Южноуральцы уже отметили день Весны и Труда, а также Пасху. И впереди также еще приближается празднование 9 мая. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 4 мая 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 60 423.

Скончались пять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли четыре пациента. Причиной смерти одного человека стало сопутствующие заболевание.

Больничные палаты при этом покинули 101 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 54 832 человека. Под присмотром врачей остаются 2 923 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 4 305 тестов.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Авиакомпания Red Wings объявила об открытии прямых рейсов между Махачкалой и Челябинском. Летать самолеты станут два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Общая продолжительность в пути составит 3 часа 15 минут.

Уже известна стоимость билетов на ближайшую дату вылета. На сайте авиакомпании указано, что 6 мая из Челябинска в Махачкалу можно улететь за 5899 рублей.

В первые месяцы после начала пандемии врачи начали замечать, что люди, страдающие лишним весом, чаще болеют ковидом в тяжелой форме и оказываются в реанимации. Со временем предположения подтвердились, однако подробных исследований на эту тему никто документально не проводил.

Исправить ситуации решили ученные из Великобритании. Они изучили истории болезни более 10 594 500 пациентов своей страны, которые переболели COVID-19 в период с 24 января по 30 апреля 2020 года. В ходе анализа выяснилось, что у людей в возрасте от 20 до 39 лет, у которых есть лишний вес, возрастает риск протекания тяжелой болезни и попадания в реанимацию.

— В более старшем возрасте связь между весом и тяжестью ковида постепенно ослабевает. С 60 лет лишние килограммы усугубляют болезнь уже заметно меньше, а к 80-ти практически перестают играть роль отягчающего обстоятельства, — пишут исследователи в научном журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

Более подробно о том, как коронавирус влияет на лишний вес, читайте в материале столичной редакции КП.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 мая 2021 года.

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