Жители Челябинска могут улететь прямым авиарейсом в столицу Дагестана

Ближайший вылет самолета в Махачкалу назначен на 6 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

Авиакомпания Red Wings объявила об открытии прямых рейсов между Махачкалой и Челябинском. Летать самолеты станут два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Общая продолжительность в пути составит 3 часа 15 минут.

Уже известна стоимость билетов на ближайшую дату вылета. На сайте авиакомпании указано, что 6 мая из Челябинска в Махачкалу можно улететь за 5899 рублей.

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