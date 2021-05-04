Туристы физически не успевают спусться с гор, чтобы вернуться в Россию 6 мая. Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

Группа челябинских туристов, отправившаяся в многодневную экспедицию, застряла в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения с Непалом. Из-за ухудшения ситуации по заболеваемостью коронавирусом они должны вернуться в Россию не позднее 6 мая, вот только спуститься с гор к этому сроку просто не успевают. Об этом КП-Челябинск во вторник, 4 мая, сообщил продюсер Ruvison, автор презентационного ролика Челябинской области, Алексей Левин.

— В Непал мы прилетели группой из восьми человек (два с Украины, шесть из России, среди которых пять челябинцев. — Прим. автора) 27 апреля, чтобы взойти в базовый лагерь Эвереста и покорить вершину Айленд Пик на высоте 6200 метров, — рассказал КП-Челябинск предприниматель и путешественник из Челябинска Алексей Левин. — Буквально вчера нас застала врасплох новость, что авиасообщение прекращается. Мы теперь уже чисто физически не можем вернуться в столицу Непала, чтобы вылететь на родину. Большая часть нашего маршрута уже позади. Если будем возвращаться, что чисто физически будем в Катманду только 8 мая.

Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

Вернуться раньше туристы смогут разве что на арендованном вертолете за 5000 долларов. Но они такой вариант не рассматривают.

— Сегодня у нас был совет внутри нашей небольшой команды, на котором мы приняли решение идти до конца — совершить то самое восхождение, ради которого прилетели, — добавил Алексей Левин. — Мы уже связались с посольством России в Непале. Сообщили, что мы находимся на треке и не успеваем вернуться. Эта информация у них есть, поэтому ждем дальнейших инструкций от них, так как в Катманду мы спустимся только 14 мая.

Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

По словам путешественника, новостью команда, конечно, была демотивирована. Многие переживают, потому что у всех семьи, работа, и никто не был готов к такому развитию событий. Алексей, к примеру, прилетел в Непал с девушкой. Она решила взять отель и отдыхать в нем, дожидаясь возвращения туристической группы с гор. На следующий же день после заселения в Катманду объявили локдаун, и город просто вымер.

— Сейчас она сидит в отеле, никуда не может выйти, иначе ее поймает полиция, — добавил Алексей Левин. — И находится на распутье ждать меня, как жене декабриста, или спасаться самой. А пока нам остается только верить в лучшее, и, я думаю, все обязательно получится.

Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

О закрытии с 6 мая международного авиасообщения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом стало известно накануне. Сегодня глава консульского отдела посольства РФ в Катманду Михаил Сковородников сообщил СМИ, что в настоящее время в стране находится 486 россиян.

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