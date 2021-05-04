Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 мая 2021: новые заражения, оценка Роспотребнадзора и застрявшие в Непале туристы

Челябинцам остается только верить в лучшее. Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

В Челябинской области за сутки сравнялось число зараженных и выздоровевших от коронавируса. В целом управление Роспотребназора по региону оценивает заболеваемость в регионе как благополучную. Тем временем из-за ухудшения ситуации по распространению COVID-19 с 6 мая закрывают международное авиасообщение с Непалом, где по этой причине застряли пять наших земляков, отправившихся покорять Гималаи. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 5 мая 2021 г.

Оценка Роспотербнадзора

Инфографика: Коронавирус74.рф

— Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как благополучная, — рассказал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. — По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную «негриппозную» этиологию и обусловлена циркуляцией преимущественно вирусов парагриппа и аденовирусов.

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области за сутки выявили 104 новых случаев коронавируса. Столько же человек победили болезнь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

По данным на 4 мая в регионе зарегистрированы 60 527 случаев коронавируса. При этом, по данным областного Минздрава, число зараженных и выздоровевших от коронавируса пациентов за минувшие сутки сравнялось — по 104 человека.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались пять пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Под присмотром врачей остаются 2 916 зараженных.

Челябинские туристы застряли в Непале

Туристы физически не успевают спусться с гор, чтобы вернуться в Россию 6 мая. Фото: Instagram.com/aleksey_levin

Группа челябинских туристов, отправившаяся в многодневную экспедицию, застряла в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения с Непалом. Из-за ухудшения ситуации по заболеваемостью коронавирусом они должны вернуться в Россию не позднее 6 мая, вот только спуститься с гор к этому сроку просто не успевают.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 мая 2021 года.

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