Школьники и студенты Челябинска заступают на «Вахту Памяти»

За Почетный караул в Челябинске ответственны команды всех семи внутригородских районов, по 16 человек в каждой. Фото: с сайта cheladmin.ru

Сегодня, 5 мая, в 11 часов Челябинск присоединится к Всероссийской акции «Вахта Памяти». Для нашего города, который в годы Великой Отечественной войны стали называть «Танкоград», это знаковое событие.

Первая Вахта Памяти была открыта в 1966 году в сквере Добровольцев. Место тогда выбрали не случайно. Именно оттуда провожали бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса на фронт. В советское время Пост № 1 работал круглый год.

На торжественной церемонии открытия состоится передача пламени Вечного огня председателю Совета ветеранов Сосновского района Виктору Гудинову от ветерана Великой Отечественной войны, солдата Особого Уральского добровольческого танкового корпуса — легендарной «Дивизии черных ножей» Владимира Николаева. Потом пламя отправят в село Долгодеревенское. 6 мая там зажгут Вечный огонь.

Почетный караул школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города будут нести с 5 по 19 мая ежедневно. За него ответственны команды всех семи внутригородских районов, по 16 человек в каждой. Часовые будут сменять друг друга через 20 минут. Помимо ритуала смены Почетного караула они также выпустят «Боевой листок», ответят на вопросы викторины, связанные с историей мемориала «Вечный огонь» и знаменательными датами Великой Отечественной войны.

После проведения «Вахты Памяти» самые лучшие команды будут награждены Почетными грамотами «За образцовое несение Почетного караула». И все участники получат Благодарность «За отличную подготовку команды к несению Почетного Караула» и значок вахтовца.

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