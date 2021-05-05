Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 мая 2021: свежая статистика по зараженным и подготовка к предстоящему Дню Победы

В этом году коронавирус повлиял на программу празднований частично. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Второй день статистика заболевших и выздоровевших от коронавируса в регионе сохраняется на одном уровне. Стабильные показатели говорят о том, что в этом году у челябинцев будет настоящий Праздник Победы. Подготовка идет полным ходом. Сегодня состоится генеральная репетиция торжественного шествия. А вечером 9 мая на площадке у Торгового центра готовят праздничный концерт. Все мероприятия планируются с соблюдением ограничительных мер. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 6 мая 2021 г.

Движение, как и меры, с ограничением

Сегодня в центре города остановят поток транспорта. С 16 до 19 на площади Революции будет проходить генеральная репетиция Парада Победы с участием военной техники. На это время перекроют движение от улицы Цвиллинга до Елькина. Общественный транспорт пустят по измененному маршруту.

На торжественном построении 9 мая создадут максимально комфортные и безопасные условия для приглашенных почетных гостей. За Парадом будут наблюдать ветераны войны и труда, труженики тыла, участники боевых действий, члены смей героев РФ, почетные граждане города, представители силовых и военных ведомств, общественных организаций. Одновременно присутствовать смогут не более 75% людей от общей вместимости посадочных мест. Для ветеранов подготовят специальные мягкие стулья.

Также в мэрии Челябинска сообщили, как жители и гости города смогут попасть на концерт «Знамя Победы», который состоится 9 мая. На него приедут столичные знаменитости. Передвижение в нашей стране, в отличие от Непала, где сегодня закроют международное сообщение, не запрещено. Люди свободно могут добраться по любым направлениям, в том числе, до юга России.

Коронавирус в Челябинской области

На раннее утро 6 мая в регионе зарегистрированы 60 629 случаев коронавируса. При этом, по данным областного Минздрава, число зараженных и выздоровевших от коронавируса пациентов за минувшие сутки по-прежнему остается одинаковым — по 102 человека

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались семь пациентов. Причиной смерти еще двоих стали сопутствующие заболевания.

Под присмотром врачей остаются 2 907 зараженных.

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