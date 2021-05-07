Большие Аллаки: что скрывает самая загадочная достопримечательность Челябинской области

Большие Аллаки - археологический памятник.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Большие Аллаки недалеко от города Касли называют одной из самых загадочных достопримечательной Челябинской области. Скальные останцы появились в степи возле одноименного озера, где и намека нет на большие горы. Издали эти глыбы не производят никакого впечатления, но стоит подойти поближе…
Каменные изваяния стоят посреди степи.
Фото: Юлия РЕУТОВА
«Каменные палатки», «древнее святилище» или просто «Аллаки» — у необычного места названий много. Комплекс насчитывает 14 изваяний причудливой формы. Среди них можно увидеть лицо человека, шапку Мономаха, кусок глины, который словно мяли гигантские руки. Все эти глыбы расположены рядом и образуют полукруг. Зачем? Как появились эти скалы в степи? Неужели это младший брат Стоунхенджа или египетских пирамид?
У останцов причудливые формы.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Считается, что человек здесь появился еще в эпоху верхнего палеолита.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Исследования показали, что Большие Аллаки не являются рукотворным явлением. «Каменные палатки» выросли здесь по воле природы, а сила выветривания придала им забавные формы. Несмотря на это, каменные изваяния всегда привлекали людей. У древних они были святилищем, то есть местом для проведения обрядов, разговора с духами.
Памятник природы «Большие Аллаки» был открыт археологом Владимиром Толмачевым еще в 1914 году. Здесь он нашел то, на что даже современные туристы, увлеченные селфи, не всегда обращают внимание — древние наскальные рисунки.
— Писаница сохранилась до наших дней, но частично пострадала от вандалов, который сами оставляют надписи на природном памятнике, — рассказывает член Русского географического общества Федор Жижилев.
Все рисунки нанесены охрой, поэтому имеют красный оттенок. Самые видимые представляют собой силуэты человечков, геометрические фигуры. Некоторые ученые полагают, что это руны, в которых зашифровано послание.
Древние рисунки еле заметны.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Современная наскальная живопись.
Фото: Юлия РЕУТОВА
А еще Толмачев провел здесь археологические раскопки и нашел каменные и бронзовые наконечники стрел, фрагменты керамики, медное копье и что-то наподобие медного птицевидного идола.
Изучение археологического памятника продолжилось и в середине XX века. Здесь были найдены еще одна группа рисунков и изделия из горного хрусталя.
Древнее святилище привлекает людей и сегодня. Многие признаются, что чувствуют здесь особую атмосферу. Как и на Аркаим, на Аллаки приезжают космоэнергеты, солнцепоклонники, но самые страшные туристы — вандалы. Каменные глыбы изуродованы надписями «Здесь был Вася», «Оля+Миша», «Мы с Урала» и черными пятнами от костровищ.
Древнее святилище теперь уродуют надписи и следы костровищ.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Рядом с каменными изваяниями одноименное озеро.
Фото: Юлия РЕУТОВА
За несколько метров от каменных изваяний поставили шлагбаум, чтобы прекратить постоянное движение автомобилей с отдыхающими, и сохранить культурно-исторический памятник.
В 2010 году земельный участок со святилищем перешел в частную собственность Д.В. Крапивину из села Аллаки. После этого скалы огородили забором, запретили проезд на машинах и купание в непосредственной близости от святилища, но вход был по-прежнему свободным. Но, видимо, что-то не задалось и в наши дни святилище снова полностью доступно. О заборе уже ничего не напоминает, поэтому, к сожалению, некоторые необремененные культурой уральцы заезжают к святилищу прямо на машинах.
Археологи сделали здесь интересные находки.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Аллаки - одно из самых посещаемых мест.
Фото: Юлия РЕУТОВА
СПРАВКА
Название произошло от тюркского слова аллак — обширная впадина. Также название озера может представлять собой искаженный вариант топонима Алакуль, где ала — «пегий», «пестрый», кул — «озеро».
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