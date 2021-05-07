Большие Аллаки: что скрывает самая загадочная достопримечательность Челябинской области

Большие Аллаки - археологический памятник. Фото: Юлия РЕУТОВА

Большие Аллаки недалеко от города Касли называют одной из самых загадочных достопримечательной Челябинской области. Скальные останцы появились в степи возле одноименного озера, где и намека нет на большие горы. Издали эти глыбы не производят никакого впечатления, но стоит подойти поближе…

Каменные изваяния стоят посреди степи. Фото: Юлия РЕУТОВА

«Каменные палатки», «древнее святилище» или просто «Аллаки» — у необычного места названий много. Комплекс насчитывает 14 изваяний причудливой формы. Среди них можно увидеть лицо человека, шапку Мономаха, кусок глины, который словно мяли гигантские руки. Все эти глыбы расположены рядом и образуют полукруг. Зачем? Как появились эти скалы в степи? Неужели это младший брат Стоунхенджа или египетских пирамид?

У останцов причудливые формы. Фото: Юлия РЕУТОВА

Считается, что человек здесь появился еще в эпоху верхнего палеолита. Фото: Юлия РЕУТОВА

Исследования показали, что Большие Аллаки не являются рукотворным явлением. «Каменные палатки» выросли здесь по воле природы, а сила выветривания придала им забавные формы. Несмотря на это, каменные изваяния всегда привлекали людей. У древних они были святилищем, то есть местом для проведения обрядов, разговора с духами.

Памятник природы «Большие Аллаки» был открыт археологом Владимиром Толмачевым еще в 1914 году. Здесь он нашел то, на что даже современные туристы, увлеченные селфи, не всегда обращают внимание — древние наскальные рисунки.

— Писаница сохранилась до наших дней, но частично пострадала от вандалов, который сами оставляют надписи на природном памятнике, — рассказывает член Русского географического общества Федор Жижилев.

Все рисунки нанесены охрой, поэтому имеют красный оттенок. Самые видимые представляют собой силуэты человечков, геометрические фигуры. Некоторые ученые полагают, что это руны, в которых зашифровано послание.

Древние рисунки еле заметны. Фото: Юлия РЕУТОВА

Современная наскальная живопись. Фото: Юлия РЕУТОВА

А еще Толмачев провел здесь археологические раскопки и нашел каменные и бронзовые наконечники стрел, фрагменты керамики, медное копье и что-то наподобие медного птицевидного идола.

Изучение археологического памятника продолжилось и в середине XX века. Здесь были найдены еще одна группа рисунков и изделия из горного хрусталя.

Древнее святилище привлекает людей и сегодня. Многие признаются, что чувствуют здесь особую атмосферу. Как и на Аркаим, на Аллаки приезжают космоэнергеты, солнцепоклонники, но самые страшные туристы — вандалы. Каменные глыбы изуродованы надписями «Здесь был Вася», «Оля+Миша», «Мы с Урала» и черными пятнами от костровищ.

Древнее святилище теперь уродуют надписи и следы костровищ. Фото: Юлия РЕУТОВА

Рядом с каменными изваяниями одноименное озеро. Фото: Юлия РЕУТОВА

За несколько метров от каменных изваяний поставили шлагбаум, чтобы прекратить постоянное движение автомобилей с отдыхающими, и сохранить культурно-исторический памятник.

В 2010 году земельный участок со святилищем перешел в частную собственность Д.В. Крапивину из села Аллаки. После этого скалы огородили забором, запретили проезд на машинах и купание в непосредственной близости от святилища, но вход был по-прежнему свободным. Но, видимо, что-то не задалось и в наши дни святилище снова полностью доступно. О заборе уже ничего не напоминает, поэтому, к сожалению, некоторые необремененные культурой уральцы заезжают к святилищу прямо на машинах.

Археологи сделали здесь интересные находки. Фото: Юлия РЕУТОВА

Аллаки - одно из самых посещаемых мест. Фото: Юлия РЕУТОВА

СПРАВКА

Название произошло от тюркского слова аллак — обширная впадина. Также название озера может представлять собой искаженный вариант топонима Алакуль, где ала — «пегий», «пестрый», кул — «озеро».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru