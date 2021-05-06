Участники Парада Победы 9 мая 2021 года в Челябинске: «Им сделают три ПЦР-теста перед тем, как выведут на площадь»

В этом году в пеших колоннах пройдет больше 1700 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на площади Революции установят мягкие кресла для ветеранов и тружеников тыла, которых пригласят на Парад Победы. Уже утверждена праздничная афиша мероприятий. А сегодня в центре Челябинска прошла генеральная репетиция торжественного шествия. Рассказываем, как будут размещены участники Парада Победы 9 мая 2021 года в Челябинске, и как будет выглядеть построение.

В этом году в пеших колоннах пройдет больше 1700 человек. Челябинский гарнизон выстроится на площади Революции в 11 часов. Церемония начнется с выхода роты почетного караула. Они вынесут знамя Победы и российский флаг.

Дальше друг за другом начнут маршировать подразделения воинских частей Челябинской области, кадеты школы первоначальной летной подготовки и школы № 45, реконструированный кинологический взвод, рота времен Великой Отечественной войны, полк ветеранов боевых действий и военной службы, два батальона гвардейской авиадивизии, четыре подразделения училища штурманов (курсанты и опытный летный состав), два полка 95-ой танковой дивизии, отряд ГУ МВД, две колонны военно-учебного Центра при Южно-Уральском госуниверситете, одна рота сотрудников главного управления федеральной службы исполнения наказаний, еще одна МЧС России и сводный оркестр.

Санитарную дистанцию в пеших колоннах не соблюсти. Да, и не надо. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дистанцироваться в колоннах никто не будет. Расположение в строю сформировано исторически: когда военнослужащие соприкасаются плечом к плечу и дышат друг другу в затылок. Сегодня такая близость идет в разрез с требованиями санитарно-эпидемиологических требований. Однако это не должно повлиять на распространение коронавирусной инфекции, рассказали в Министерстве безопасности региона:

— Войсковые части у нас все привиты. На участие других подразделений, которые задействованы в Параде Победы, мы получали разрешение у их руководителей. Они выставили тех людей, которые, по мнению руководства, могут участвовать в массовом мероприятии, — заверил начальник отдела по работе с правоохранительными органами, взаимодействию с военнослужащими и казачеством Министерства общественной безопасности Челябинской области Александр Красных.

После пешей проследует механизированная колонна раритетной техники времен Великой Отечественной и современные военные автомобили. От воинских частей проедут военный вездеход и поисковые машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2. 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и 122 мм гаубица Д-30 из ЮУрГУ. Росгвардия, ГУФСИН предоставят бронеавтомобиль БТР-80. Бронированный автомобиль будет и от автозавода «Урал». ДОСААФ продемонстрируют советскую боевую машину и свои известные самолеты.

В механизированном строю проедет 23 единицы техники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы торжественное построение в столице Южного Урала прошло на высоком организационном уровне, у войск было 2 тренировки построения в апреле и важная репетиция накануне памятной даты.

— 6 мая в Челябинске был генеральный прогон, как и в Москве. Мы провели стыковку по таймингу. Все, кто участвует, все были. Получился полный проход и проезд техники с пролетом самолетов ДОСААФ. Они завершили проезд всей техники, — поделился Александр Красных.

За происходящей репетицией наблюдали и некоторые почетные гости. Всего в День Победы у памятника Ленина соберется около 1500 человек. За Парадом будут наблюдать ветераны войны и труда, труженики тыла, участники боевых действий, члены смей героев РФ, почетные граждане города, представители силовых и военных ведомств, общественных организаций. Одновременно присутствовать смогут не более 75% людей от общей вместимости посадочных мест.

Ветеранов рассадят на мягкие комфортабельные стулья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Для ветеранов подготовлены мягкие комфортабельные стулья. В этом году впервые на площади Революции установлена мобильная трибуна со стороны магазина «Ритм», — сообщили в Управлении культуры Администрации города.

В этом году по рекомендации Роспотребнадзора лучшие места на официальном построении займут только те, кто переболел коронавирусом, и выработал соответствующий иммунитет. А также те, кто привились от инфекции.

И самих героев на Параде Победы 2021 года в Челябинске будет значительно меньше. Не только потому, что их ряды редеют день ото дня. Но и из соображений безопасности. Социальные службы должны были провести каждому ветерану по три ПЦР-теста перед тем, как они попадут на площадь.

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